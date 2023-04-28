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сегодня, 10:00

Microsoft предлагает продлить лицензии на софт 1 тысяче российских компаний

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#Microsoft #лицензия

Американская корпорация Microsoft стремится сохранить присутствие на российском рынке.

Российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от американской Microsoft о продлении лицензии на ее софт. Всего письма получили около 1 тысячи организаций, - пишет "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества, - рассказал источник издания в IT-отрасли.

По его словам, Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.

По оценке источника, такие предложения получили около 1 тысячи российских юридических лиц. Другой собеседник в отрасли подтвердил эту информацию, по его словам, Microsoft продолжает сотрудничать с теми компаниями, которые не попали под санкции США.

"Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления", — пояснил один из информаторов.

Источник среди дистрибуторов заявил, что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса сохраняется. При этом ПО поставляют в страну в коробочных версиях с помощью механизмов параллельного импорта.

Эксперты полагают, что корпорация сохранит свое влияние на российский рынок на какой-то период. Но со временем организации перейдут на отечественные аналоги из-за политики правительства.

В прошлом году на фоне санкций работу в России ограничили или остановили такие крупные представители IT-сектора, как Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco и другие. Власти обсуждали отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения, однако позже отказались от идеи.

По оценке экспертов, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну. Уход Microsoft с российского рынка обошелся компании в $125 млн, - заявили специалисты.
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#Microsoft #лицензия

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