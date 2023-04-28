Происшествия
45 минут назад
Огонь на ходу: видеорегистратор записал, как на проспекте Победы загорелся «Форд»
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Свидетели возгорания сразу начали помогать тушить машину.
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Камеры видеорегистратора записали, как 27 апреля в Липецке на проспекте Победы загорелся автомобиль «Форд».
Огонь вспыхнул под двигателем машины во время движения. Водитель практически сразу припарковался рядом с ограждением проезжей части. Ему на помощь пришел водитель из машины с регистратором: он достал огнетушитель и бросился тушить «Форд».
Напомним, что водитель горевшего «Форда» предположил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Огонь успел повредить моторный отсек.
Огонь вспыхнул под двигателем машины во время движения. Водитель практически сразу припарковался рядом с ограждением проезжей части. Ему на помощь пришел водитель из машины с регистратором: он достал огнетушитель и бросился тушить «Форд».
Напомним, что водитель горевшего «Форда» предположил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Огонь успел повредить моторный отсек.
693