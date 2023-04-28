Происшествия

45 минут назад

Огонь на ходу: видеорегистратор записал, как на проспекте Победы загорелся «Форд»

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#пожар #автомобиль

Свидетели возгорания сразу начали помогать тушить машину.

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Камеры видеорегистратора записали, как  27 апреля в Липецке на проспекте Победы загорелся автомобиль «Форд».

Огонь вспыхнул под двигателем машины во время движения. Водитель практически сразу припарковался рядом с ограждением проезжей части. Ему на помощь пришел водитель из машины с регистратором: он достал огнетушитель и бросился тушить «Форд».

Напомним, что водитель горевшего «Форда» предположил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Огонь успел повредить моторный отсек.
693
#пожар #автомобиль

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