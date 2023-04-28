Сегодня в Липецке: уникальная выставка, субсидия на детский отдых и острая нехватка барменов

Рассказываем всё самое главное про предпраздничную пятницу.

Тепло, но возможен дождь

Воздух в Липецке днём прогреется до 20-22 градусов – температура почти летняя. При этом временами возможны кратковременные дожди.







Отключения воды

Больших отключений холодной воды в пятницу не предвидится. В связи с плановыми ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют вентили только в переулке Виноградном, 16; улицах Уральской, 5а и Энергостроителей, 4б, 5а, 7а, 12а.







Отключения света

А вот отключений света будет гораздо больше.

На самый длительный срок – с 9:00 до 17:00 погрузится во тьму Универсальный проезд, 11.

На час меньше – с 9:00 до 16:00 продлится основная волна отключений на улицах Вольной, 13, 15; Катукова, 3а, 5; Лобачевского, 21; Лучистой, 15, 14; Меркулова, 61, 63; Новой, 33, 38; Новотепличной, 38, 49б, 49в, 53; Панфилова, 60; Пришвина, 7; Просторной, 2, 12; Раздольной, 34; Севастопольской, 31; Совхозной, 128а, 132; Союзной, 5а; Утренней, 1; Целинной, 23; Ягодной, 12, 38; Ясной, 11.

В это же время не будет света на улицах Ильича, Матросова, Новосёлов, Отрадной, Партизанской, Социалистической, Цимлянской, а также в садоводчествах «Металлург 1», 31, 42, 44, 7; «Ферросплавщик», 127, 138, 143.







С 9:00 до 15:00 обесточат улицу Краснозаводскую, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в.

С 10:00 до 12:00 перестанет гореть свет на улицах 9 Мая, 19, 20а, 22, 28; Кольцо НЛМК; Металлургов.

Пробки

Самые большие пробки в Липецке по традиции в пятницу. А тут ещё впереди 3 нерабочих дня, народ двинет на дачи, повезет с собой инвентарь, в общем проехать будет сложно втройне. И так с раннего утра до вечера. Поэтому сегодня особенно важно следить за дорожной обстановкой. Лучше всего делать это с помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Всего пара-тройка минут на их изучение помогут выбрать наиболее оптимальный маршрут и, возможно, доехать вовремя и без приключений.

Мы начинаем КВН (16+)

Сегодня у липчан есть возможность сходить на КВН, правда, ради этого придется отпрашиваться с работу.

В ДК «Сокол» (ул. Ушинского, 3) в 14:00 состоится финал XII розыгрыша сезона «Юниор – Лиги КВН» Липецкой области». За победу поборются целых 8 команд, в основном из липецких школ и детско-юношеских центров, а также гости из Ельца и районов области.



Фото предоставлено руководством Юниорской лиги КВН



Самым веселым и находчивым вручат кубок и признают победителями.

День пожарной охраны (12+)

Вообще день пожарных празднуют 30 апреля, но в парке Победы праздновать будут сегодня.







В 9:00 в парке выставят действующие образцы пожарной, спасательной и специальной техники, развёрнут интерактивные точки и конкурсы, где все желающие смогут ненадолго почувствовать себя огнеборцами и сразится в пламенем. Здесь пройдут эстафеты по многофункциональному многоборью пожарных и спасателей, принять участие в которых смогут все желаюшие. Завершит программу праздничный концерт.

«Русские напевы» (6+)

Музыка сегодня тоже будет звучать – русская народная. В городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 состоится отчётный концерт ансамбля русской песни «Родные напевы».







Музыканты исполняют не только народное, в их репертуаре имеются и. популярные песни советских композиторов. Всё они исполняют под баян, на котором аккомпанирует Константин Карепкин. Все вместе они сохраняют самобытность, национальный колорит и русские традиции.

Кстати, сам коллектив «Русских напевов» гордится тем, что публики на их концертах с каждым днём становится все больше. Сегодня вы можете это проверить, выход – свободный.

Выставка для слепых и зрячих (12+)

В Липецке открывается без преувеличения уникальная выставка. Она расположилась в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых (ул. Елецкая, 69).

Особенность выставки в том, что экспонаты на ней можно и нужно трогать руками, изучать наощупь. Липчане открыли её совместно с коллегами из Архангельска, а посвящена экспозиция быту, фольклору, промыслам, традициям и культуре жителей северных берегов. Здесь же можно узнать и об архитектуре и современных достопримечательностях Архангельской области. Общую картину знакомства с Русским Севером дополняют предметы декоративно-прикладного искусства поморов.

Побывать на выставке могут не только инвалиды по зрению. Слепые смогут получить информацию с помощью тактильного контакта, а зрячие – увидеть представленные экспонаты.

Записаться на экскурсию можно по телефону (4742) 27-22-67.

Летом в лагерях региона отдохнут 46 тысяч юных липчан

Чем ближе лето, тем актуальнее тема детского отдыха. В это году почти 46 тысяч юных жителей региона смогут отдохнуть и поправить своё здоровье в соответствующих учреждениях. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по летнему отдыху.

В июне в регионе планируют открыть 14 загородных и 360 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 47 палаточных лагерей.







Липчан вновь ждут популярные места отдыха – лагеря «Чайка», «Ёлочка» и «Орлёнок» и другие, обладающие развитой инфраструктурой. В лагере «Олимп» созданы комфортные условия к для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что позволит провести инклюзивные смены. А в возрождённом лагере «Прометее» смогут оздоровиться более 2 тысяч детей!

Продолжает действовать региональная мера поддержки: возмещение части затрат родительской платы за путёвку в лагерь из средств регионального бюджета в размере 50% от средней стоимости путевки, установленной региональным управлением потребительского рынка в размере 17 004,5 рублей.

Липецкой области не хватает официантов и барменов

Среди профессий, которые сейчас в особенно дефиците, в Липецкой области выделяются бармены, баристы и официанты, утверждают специалисты рекрутингового агентства hh.ru.







По их данным, Липецкая область вошла в топ-40 регионов РФ по спросу на эти профессии. Больше всего их не хватает в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в ЦФО – в Воронеже. Тенденция видна чётко: чем больше город, тем сильнее ощущается нехватка тех, кто может принести, налить, поговорить. По данным сервиса в Липецке сейчас легко можно найти работу официантом с зарплатой в 40-50 тысяч рублей. В трудные времена россияне предпочитают пить и есть?

Дорогие липчане! Остался последний рабочий день, впереди выходные и это прекрасно, но забывать обо всем на свете всё-таки не стоит. Время от времени заходите на GOROD48, чтобы уделить миру достойное его внимание. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе событий. Ждём вас снова и снова.