На трех улицах Липецка отключат холодную воду, в десятках домов — свет

Причиной отключения холодной воды 28 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 4б, 5а, 7а, 12а по улице Энергостроителей, № 5а по улице Уральской, № 16 в переулке Виноградном. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 16 в Виноградном переулке.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Ремонты на своих сетях завтра проведет и «Липецкэнерго». Во время этих работ подача электричества будет отключена по следующим адресам:



- с 09:00 до 17:00 Универсальный проезд, 11;



- с 09:00 до 16:00 улица Вольная, д. 13, 15, улица Лучистая, д. 15, 40, улица Новая, д. 33, 38, улица Новотепличная, д. 38, 49б, 49в, 53, улица Отрадная, улица Пришвина, д. 7, улица Просторная, д. 12, 2, улица Раздольная, д. 34, улица Совхозная, д. 128а, 132, улица Утренняя, д. 1, улица Ягодная, д. 12, 38, улица Ясная, д. 11; садоводчество «Металлург 1», д. 31, 42, 44, 7, садоводчество «Ферросплавщик», д. 127, 138, 143, проезд Потапова, д. 10, 16, 16а, 1а, улица Союзная, д. 5а, улица Катукова, д. 3а, 5, улица Меркулова, д. 61, 63, улица Докучаева, проезд Ильича, улица Лобачевского, д. 21, улица Матросова, улица Новоселов, улица Панфилова, д. 60; улица Партизанская, улица Севастопольская, д. 31; улица Социалистическая, улица Целинная, д. 23, улица Цимлянская.



- с 09:00 до 15:00 улица Краснозаводская, д. 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, район Октябрьского моста.



- с 10:00 до 12:00 улица 9 Мая, д. 19, 20а, 22, 28, Кольцо НЛМК, улица Металлургов.





