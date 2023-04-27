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Липецкая вечЁрка: видео несчастного случая в бассейне, как поедут трамваи, и кому достанется мандат Николая Борцова
Сегодня, 27 апреля, GOROD48 опубликовал видео несчастного случая в чаплыгинском бассейне, мэрия сообщила об изменениях в маршрутах трамваев и автобусов во время реконструкции трамвайных путей, и политологи обсуждают, кому достанется освободившийся мандат депутата Госдумы.
Мальчика выхаживают врачи областной детской больницы. Он находится в медикаментозном сне или так называемой искусственной коме. Областное управление следственного комитета продолжает проверку произошедшего, директор ФОК «Лазурный» от комментариев отказался. Новость набрала более полусотни комментариев.
— После опубликования видео у директора бассейна и отмазок не придумалось. Очень верю, что все будут наказаны по полной программе, от директора до уборщицы с пожизненным лишением полномочий в дальнейшей работе, — считает Да.
— Огромное спасибо мальчикам, которые подняли со дна утонувшего мальчика, медсестре, другим лицам, оказавшим первую помощь ребенку, медикам районной больницы. Медикам Липецкой областной детской больницы, которые борются за жизнь ребенка. Живи, малыш, обязательно живи, — пожелала Надежда.
— Какой ужас, медсестра стоит, что не видит, другая сидит, бумаги перебирает, какая халатность! Мальчику выздоровления! — ужаснулся 111.
СК возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» в отношении заведующей липецким детским садом, трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации. В ходе расследования выяснилось, что персонал садика делился премиями с руководством, таким образом расплачиваясь ща покровительство по службе и повышенные стимулирующие выплаты. Следствие оценивает полученные взятки в два половиной миллиона рублей.
Сегодня стало известно, что в Липецкой области расследуются дело о теракте. Во вторник 36-летний слесарь «Елецводоканал» Юрий Безруков бросил в здания администрации Елецкого района и райсуда бутылки с зажигательной смесью. Перед этим поступком слесарь записал видео, где непонятно у кого спрашивал: «Где мои деньги»? и «За мой счет живут?».
— Очевидно что у происшедшего есть предыстория без которой мотивы нападавшего непонятны, — написал Неоднозначник.
Ночью 30 апреля в Липецке начнется долгожданная реконструкция трамвайных путей. Рельсы будут менять вестись вдоль улиц Краснозаводской и 3 Сентября. Обратите внимание, из-за этого изменятся маршруты трамваев и автобусов. От остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь №6» трамваи ходить не будут примерно до конца июля.
Трамвай №1 будет курсировать от Центрального рынка до Стана-2000, Трамваи № 2 и № 5 продолжат ездить по прежним схемам, но их расписание немного скорректируют. Подробности можно посмотреть на сайте городского департамента транспорта. Сотрудников НЛМК будут возить служебным транспортом предприятия. А автобус № 19 будет ездить через улицы 1-я Воронежская и 3-е Сентября.
И еще про транспорт. Садоводы все активнее жалуются на то, что автобусы теперь ходят пять раз в неделю, из-за этого не все могут успеть к подаче воды.
— На сегодняшний день, к сожалению, возможности изменить расписание нет. Понятно, что проблема попадания на сады обострится в июне–июле, когда растениям нужен будет полив. Посмотрим на то, что можно сделать, по результатам апреля-мая, — пообещал председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.
Кто займет освободившееся место скончавшегося депутата Госдумы Николая Борцова? На выборах 2021 года основная борьба развернулась между единороссами и коммунистами, скорее всего, и в этом году будет также. Основным кандидатом от медведей политологи называют Александра Кремнева, а от коммунистов — Николая Быковских. Хотя возможны варианты.
Меняется руководство и в липецкой федерации профсоюзов. Ее бессменный, с 1996 года вожак — Анатолий Житких ушел в отставку. Возможно его сменит председатель первичной организации «Газпром Газораспределение Липецк Профсоюз» Лариса Кудаева.
Для тех, кто интересуется, шествия профсоюзов 1 мая не будет, по соображениям безопасности.
И еще немного политики. Депутаты горсовета сегодня утвердили новую структуру мэрии. Теперь у Евгении Уваркиной шесть замов, один из которых первый, точнее первая — суперопытная Анна Шамаева. Правда, нынешняя структура просуществует недолго, пока длится волокита с изменением Устава Липецка. Как все оформят, первого зама у мэра не будет.
С новой структурой, как всегда, заморочились из самых лучших побуждений. Чтобы повысить персональную ответственность председателей департаментов, которые будут курировать реализацию трех концессий с многомиллиардными инвестициями. Они станут вице-мэрами.
А теперь о погоде, завтра будет тепло, синоптики прогнозируют до + 22.
Виктор Беседин
Электорат