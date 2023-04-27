Липецкая вечЁрка: видео несчастного случая в бассейне, как поедут трамваи, и кому достанется мандат Николая Борцова

Сегодня, 27 апреля, GOROD48 опубликовал видео несчастного случая в чаплыгинском бассейне, мэрия сообщила об изменениях в маршрутах трамваев и автобусов во время реконструкции трамвайных путей, и политологи обсуждают, кому достанется освободившийся мандат депутата Госдумы.