Завтра в Липецкой области пройдут дожди с грозами

Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла.

28 и 29 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта с запада, а 30 апреля – под влиянием циклона с юго-востока: повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 апреля - 14-16 градусов тепла, что на 3-5 градуса выше климатической нормы, 29 и 30 апреля – 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозе местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +18 до +23 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице от +9 до +11 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.



День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 6 градусов мороза.



