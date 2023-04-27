Происшествия
сегодня, 16:55
У автовокзала горел «Форд»
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Машина загорелась на ходу. Причиной пожара могло стать замыкание проводки.
Днем 27 апреля на проспекте Победы в Липецке рядом с автовокзалом загорелся автомобиль «Форд».
По словам водителя, машина начала гореть на ходу. Он быстро припарковался, достал огнетушитель и начал сбивать пламя в моторном отсеке. Прибывшие пожарные пролили мотор, поэтому остальная часть машины не пострадала.
Как предполагает водитель, причиной возгорания стало короткое замыкание.
По словам водителя, машина начала гореть на ходу. Он быстро припарковался, достал огнетушитель и начал сбивать пламя в моторном отсеке. Прибывшие пожарные пролили мотор, поэтому остальная часть машины не пострадала.
Как предполагает водитель, причиной возгорания стало короткое замыкание.
853