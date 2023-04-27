Происшествия

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У автовокзала горел «Форд»

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#пожар
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У автовокзала горел «Форд»

Машина загорелась на ходу. Причиной пожара могло стать замыкание проводки.

Днем 27 апреля на проспекте Победы в Липецке рядом с автовокзалом загорелся автомобиль «Форд».

По словам водителя, машина начала гореть на ходу. Он быстро припарковался, достал огнетушитель и начал сбивать пламя в моторном отсеке. Прибывшие пожарные пролили мотор, поэтому остальная часть машины не пострадала. 

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Как предполагает водитель, причиной возгорания стало короткое замыкание.

853
#пожар
1

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