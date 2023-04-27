Общество
12 минут назад
Участница Великой Отечественной войны отпраздновала 101-летие
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У Марии Нариной — славный боевой путь и 10 детей.
Участница Великой Отечественной войны Мария Нарина из села Шишкино Чаплыгинского района отметила 101-й день рождения. Об этом сообщил глава района Юрий Сазонов.
«Мария Терентьевна встретила гостей с улыбкой и теплотой, поблагодарила за поздравление и внимательное отношение к ней, за то, что ее помнят и навещают не только в дни праздничных дат», - написал Юрий Сазонов у себя на странице «ВКонтакте».
У Марии Нариной — славный боевой путь и 10 детей. В 1943-1945 годах она воевала на I Украинском, Южном и Юго-Западном фронтах в войсках противовоздушной обороны. Наводчица зенитной установки защищала стратегически важные объекты от налетов немецкой авиации. После Победы вернулась на малую родину в село Шишкино Чаплыгинского района, где главным делом всей её жизни стало рождение и воспитание детей.
Фото - vk.com/sazonovyua
«Мария Терентьевна встретила гостей с улыбкой и теплотой, поблагодарила за поздравление и внимательное отношение к ней, за то, что ее помнят и навещают не только в дни праздничных дат», - написал Юрий Сазонов у себя на странице «ВКонтакте».
У Марии Нариной — славный боевой путь и 10 детей. В 1943-1945 годах она воевала на I Украинском, Южном и Юго-Западном фронтах в войсках противовоздушной обороны. Наводчица зенитной установки защищала стратегически важные объекты от налетов немецкой авиации. После Победы вернулась на малую родину в село Шишкино Чаплыгинского района, где главным делом всей её жизни стало рождение и воспитание детей.
Фото - vk.com/sazonovyua
92