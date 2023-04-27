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В Минфине заявили о практически полном исчезновении трансграничных расчетов в долларах

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#доллары #экономика

Вскоре это ожидает и платежи в евро.

Минфин сообщил о практически полном исчезновении трансграничных расчетов в долларах. Скоро это ожидает и платежи в евро, - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты "рубль — доллар" трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных их нет. «Рубль — евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее", — отметил Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

По его словам, связано это с целым рядом причин: "Мы наконец-то пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам пришли к ситуации, которая соответствует уровню торговых взаимоотношений. Не по всем, но по многим из них. Я бы сказал, здесь чувствительным исключением остается пара рубль — рупия, потому что там связано это отчасти с валютными ограничениями, которые в Республике Индия существуют, отчасти с другими причинами".

За прошлый год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5% до 16%, а доля рубля — с 12% до 34%, - следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. Еще 2% приходится на прочие валюты дружественных стран. Таким образом, российская и китайская валюты заняли половину во внешнеторговых расчетах России, - передает РБК.
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#доллары #экономика

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