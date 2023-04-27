«Две недели уже вода течет!»

Энергетики запланировали ремонт на завтра.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Житель поселка Матырского Геннадий Свинцов прислал GOROD48 видео с гневными комментариями. В районе переулка Виноградный, недалеко от поликлиники, по подсчетам Геннадия, уже около двух недель течет вода. Дом Свинцова находится неподалеку, вода затекает и в его подвал, и к соседям.



Оказалось, что вода течет из поврежденного трубопровода. В пресс-службе «РВК-Липецк» сообщили, что ремонтные работы на водопроводе диаметром 100 миллиметров намечены на завтра, 28 апреля. Энергетикам требовалось время для поиска места утечки, подготовки необходимых материалов, а также согласования работ с социальными учреждениями и смежными ресурсоснабжающими организациями.



Во время ремонта холодная вода будет на улицах Энергостроителей, 5а, 12а, 7а, 4б, Уральской, 5а, переулке Виноградный, 16 и в частных домах. Отключение, как сообщили в «РВК-Липецк» начнется в 10:00.



Цистерны с водой для питья подъедут к дому № 16 в переулке Виноградный, 16.