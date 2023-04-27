Общество
сегодня, 15:27
«Две недели уже вода течет!»
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Энергетики запланировали ремонт на завтра.
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Житель поселка Матырского Геннадий Свинцов прислал GOROD48 видео с гневными комментариями. В районе переулка Виноградный, недалеко от поликлиники, по подсчетам Геннадия, уже около двух недель течет вода. Дом Свинцова находится неподалеку, вода затекает и в его подвал, и к соседям.
Оказалось, что вода течет из поврежденного трубопровода. В пресс-службе «РВК-Липецк» сообщили, что ремонтные работы на водопроводе диаметром 100 миллиметров намечены на завтра, 28 апреля. Энергетикам требовалось время для поиска места утечки, подготовки необходимых материалов, а также согласования работ с социальными учреждениями и смежными ресурсоснабжающими организациями.
Во время ремонта холодная вода будет на улицах Энергостроителей, 5а, 12а, 7а, 4б, Уральской, 5а, переулке Виноградный, 16 и в частных домах. Отключение, как сообщили в «РВК-Липецк» начнется в 10:00.
Цистерны с водой для питья подъедут к дому № 16 в переулке Виноградный, 16.
Оказалось, что вода течет из поврежденного трубопровода. В пресс-службе «РВК-Липецк» сообщили, что ремонтные работы на водопроводе диаметром 100 миллиметров намечены на завтра, 28 апреля. Энергетикам требовалось время для поиска места утечки, подготовки необходимых материалов, а также согласования работ с социальными учреждениями и смежными ресурсоснабжающими организациями.
Во время ремонта холодная вода будет на улицах Энергостроителей, 5а, 12а, 7а, 4б, Уральской, 5а, переулке Виноградный, 16 и в частных домах. Отключение, как сообщили в «РВК-Липецк» начнется в 10:00.
Цистерны с водой для питья подъедут к дому № 16 в переулке Виноградный, 16.
5 978
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