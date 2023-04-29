А знаете ли вы, что дороги в Липецке строили немецкие студенты, а наш стройотряд узнала вся ГДР?

В год падения Берлинской стены Липецк и его город-побратим Котбус обменялись студенческими стройотрядами. Немцы строили дороги на площади Победы и у новых корпусов ЛГТИ, а липчане — ремонтировали в ГДР железную дорогу и случайно попали на матч местной команды с «Металлургом». О студенческой дружбе липчан и восточных немцев пойдет речь в новом выпуске #а знаете ли вы, что...

Встреча липецких и немецких студентов в Москве

Немецкие студенты на строительстве дорог у центрального рынка Липецка. Фото газеты «Ленинец» 1989 год

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pub.lib48.ru/gazety

«Привет Польше!», «Привет Германии!»

— липецкие студенты на каждой станции давали импровизированные концерты

Привет Веймару!

Липецкий «неистовый стройотряд» в ГДР

Липецкие студенты и без французского «Кальмара» перевыполнили все планы

«Металлург» и стройотряд липецкого политеха встретились в ГДР

В советские годы городом-побратимом Липецка был немецкий Котбус. Формально побратимство действует и сейчас, но таких плотных контактов как раньше уже нет. Последний визит делегации из Котбуса побывал в Липецке в 2019 году. А раньше города обменивались делегациями очень часто. На площади Победы работал одноименный с названием немецкого города магазин, а к концу 80-х наметился и обмен студенческими стройотрядами. Увы, такое событие произошло лишь однажды, в 1989 году, а затем на политической карте мира произошли серьезные изменения.С помощью профессора кафедры «Строительного материаловедения и дорожных технологий» ЛГТУ Бориса Бондарева нам удалось разыскать Андрея Тонких, участвовавшего в том единственном обмене командира стройотряда липецкого политехнического института.Андрей Тонких очень хорошо помнит те события. И как их забыть, если они были переплетены с рядом других.— Как появилась такая возможность обмена стройотрядами… Как-то на заседании политеховского комитета комсомола обсуждалось письмо из ГДР, от побратимов, также из политехнического института, с которым мы дружили. Переводила его Тамара Спиридонова, главная по идеологии. И я предложил, а почему бы нам не организовать международные стройотряды, которыми мы бы обменивались — наши к ним, их — к нам, — вспоминает Андрей Тонких. — Секретарем комсомольской организации политеха тогда был Игорь Савицкий, будущий директор «Липки» (его не стало совсем недавно) — он эту идею одобрил. Мы написали побратимам, им предложение понравилось и они пригласили нас на переговоры. А тогда выехать даже в страны соцлагеря было очень трудно. Но я уже имел в активе поездку в Чехословакию, как победитель экологического марафона «Москва-Липецк», у меня были загранпаспорт и все согласования. Мне оформили в политехе командировку в ГДР, и я поехал на переговоры. Один! За рубеж!Тут надо пояснить: Андрей Тонких и весь его стройотряд были первыми политеховскими КВНщиками. Как раз в конце 80-х игра возродилась и была необычайно модна. Стройотряд КВН липецкого политехнического института не только выступал на сцене, но и умел работать. Незадолго до описываемых событий отряд, кстати, вкалывал на железной дороге в Воронежской области. В Германии Тонких договорился, что обмен студентами будет проводится по формуле 15 на 15. Как раз по количеству политеховских КВНщиков. Зря, что ли он выступал на сцене? Как шутит Андрей Тонких: «Язык был подвешен как надо». С тем и вернулся домой.— Договорились о приеме отрядов: немцы доезжают за свой счет до Бреста, там их встречают и уже берут «на поруки» наши. Соответственно поступают с нами и немцы, только нам было нужно ехать до Франкфурта на Одере. Начали мы собираться в дорогу. Накупили сувенирной продукции, значков, вымпелов, «Gorbachov», «Perestroika», «Glasnost», русской водки и поехали. Отъезд был как раз в День металлурга. Уезжали под салюты.Как менять рубли на марки, липчане еще не думали. Но случай представился сам собой. Липецкий стройотряд остановился в МГУ. И туда же приехали немецкие студенты, те, что направлялись в Липецк. Для них липчане провели экскурсию по Москве, рассказали о том, где будут работать в Липецке. С ними и обменялись валютой.Студенты из города Зенфтенберга, округа Котбус, прибыли в Липецк и попали в руки советских друзей. Как рассказывает короткая заметка в газете «Ленинец» (после развала СССР — «Молодежный Вестник»), жили они на базе отдыха «Островок» вместе со студентами из отряда «Арсенал». В той же заметке говорится, что немецкие студенты вместе с «Арсеналовцами» работали на строительстве подъездных дорог у новостройки Центрального рынка.Андрей Тонких помнит и о другом месте работы немецких студентов: на строительстве дорог у комплекса политехнического института в 19-м микрорайоне.В том, что немцы вкалывали на совесть, у Андрея Тонких сомнений нет.— Но и отдохнули немецкие друзья тоже хорошо. Как говорят, они только в Липецке узнали, что такое похмелье, — смеется Андрей.— Ну а нас встретили во Франкфурте на Одере. Выдали сухпайки. Поехали дальше — к месту проживания и работы. Должны были работать на горно-обогатительном комбинате, на расчистке котлована. По факту же пришлось ремонтировать железнодорожные пути. Мы не расстроились, ведь такой опыт у нас уже был: отряд работал на железной дороге под Воронежем, — продолжает Андрей Тонких. — Приехали в городок при горно-обогатительном комбинате, который находился в Велзеве, в час ночи, очень уставшие. Ехали же как? На каждой станции от границы выходили и давали импровизированные концерты, студенты же! То Польше привет! То Германии! И каждому городу, где поезд делал остановку. Везде нас встречали радушно.А нас уже ждали в городке, он был чем-то вроде кампуса, где жили поляки, приехавшие на заработки, и срочники армии ГДР! Немецкий стройбат или что-то в этом роде. И, оказывается, нас там не просто ждали. Несмотря на ночь, у входа собралось множество поляков. Они приготовили для нас какую-то торжественно-развлекательную программу встречи. А мы выходим, уставшие, и просто бредем, еле волоча ноги. Если честно, мы даже не сообразили, что нас встречали. Разместились в очень удобных «бараках», во всяком случае, так они назывались, кампуса, привели себя в порядок, поели и тут к нам пришел инженер по технике безопасности читать инструктаж. Мы просили его дождаться утра, но инженер был непреклонен — сейчас! А утром — на работу! Обрадовало только то, что инструктаж проводился при наличии четырех ящиков пива. В Германии без этого напитка не делается ничего.А наутро стройотрядовцы, поняв, что проигнорировали встречу и проявили бестактность, бросились к полякам извиняться. Те извинения приняли. Через два дня лагерь, а в нем жили около 1200 человек, знали всех липецких студентов по именам.Когда липецкие стройотрядовцы вышли работать на железную дорогу, выяснилось, что ее строили во время войны наши пленные.— То есть, мы ремонтировали дорогу, построенную нашими же соотечественниками, — говорит Андрей Тонких.Удивил липчан и график работы. Оказалось, что восточные немцы начинали смену в шесть утра, и заканчивали около часа дня.— В 07:40 — первый завтрак. А мы только раскачались! В 09:40 — второй завтрак! Мы стали возмущаться и говорить директору, чтобы он отменил все эти чуть ли не ежечасные завтраки. Он пошел нам навстречу, отменил. Немцы, оставшиеся без перекусов, обиделись, и начался саботаж. Процесс замены старых шпал был механизированным. Специальная машина, французская, называлась «Кальмар», вытаскивала шпалу, и меняла ее на новую. Так вот, когда мы устроили демарш против частых перерывов, машину эту сломали. Полагаем — специально. Мы стали работать вручную. Две недели работали руками, но механизму не уступили! План в три раза перевыполнили. Даже попали в местные газеты: 15 русских выполнили работу за 50 человек! За это получили премию в размере зарплаты. Заработали хорошо. В Союзе на эти деньги могли купить автомобиль.После того, как наши студенты отработали контракт, у них оставалась пара недель, которые липчане потратили на путешествия по Германии. Заработанное тратили на то, что в Союзе было купить проблематично, а то и вовсе невозможно.— Там города друг от друга могут находиться через 5-6 километров. Мы ездили в них на велосипедах. А покупали не тряпки-шмотки, нет! Покупали книги, которые в СССР всегда были дефицитом, и виниловые пластинки: «Pink Floyd», «Led Zeppelin», «Deep Purple». Я привез из ГДР чемодан книг. Книгу о Владимире Высоцком, со стихами и вкладышами в виде его пластинок, которая в СССР не продавалась, храню до сих пор.И как-то со стройотрядом произошел приятный казус. Студенты отправились в город Хойерсверда, где, как им сказали, русских не было с 1957 года.— Заходим в магазин и тут же слышим русскую речь. И это в городе, в котором, по словам знакомых немцев, не было русских с пятидесятых годов! Слышим: «Бери! Бери! В Союзе таких не купишь!» Подходим к тем, кто говорил по-русски, спрашиваем: «Ребята, вы кто, откуда?»— Да мы футболисты… Но вы наверное не знаете такого города. Липецк….Оказалось, что команда «Металлург» участвовала в международном товарищеском турнире. Студентам футболисты рассказали, что скоро играют в финале с командой из ГДР. А где будет проходить финал, они даже не знали.— Мы ехали в электричке, а наш переводчик прочитал в немецкой газете, что липецкий «Металлург» играет в каком-то городке. Я уже не помню его название, но он находился километрах в 20-ти от Велзова. В означенный день мы сели автобус и поехали поддерживать наших. И вот начался матч. Немецкие болельщики поддерживают своих. И тут вдруг невесть откуда взявшиеся 15 человек «взрываются» за «Металлург»! А у нас были дудки сигнальные железнодорожные, и флаги Советского Союза. Поддержка была более чем фееричной. Опешившие команды даже прекратили нинать мяч! А когда игра возобновилась, мы начали перекрикиваться кричалками с немцами. Незабываемо! — смеется Андрей.Как выяснилось, многие ветераны «Металлурга» ту встречу тоже запомнили. По словам нынешнего администратора команды Виктора Кукина, а тогда игрока, в турнире участвовали четыре команды — наша, польская, чешская и немецкая. У поляков и чехов липчане выиграли. А в том самом матче, где их поддержали с трибун земляки, сыграли с немцами вничью. Однако по разнице забитых и пропущенных мячей липецкий «Металлург» турнир выиграл.Когда липчане вернулись домой, проект обмена стройотрядами был признан успешным даже ЦК ВЛКСМ. В следующем, 1990-м году, должен был состоятся обмен уже несколькими отрядами. Но осенью 1989-го рухнула Берлинская стена, страна под названием ГДР прекратила свое существование, и планам уже не суждено было сбыться. А через пару лет не стало и самого СССР.