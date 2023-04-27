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26 минут назад

В Белгородской области в результате обстрела пострадала женщина

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#обстрел #Белгород

Снарядом также повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания. Аварийные и оперативные службы уже выехали на место.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила травмы при обстреле со стороны ВСУ села Щетиновка.

"Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Он также уточнил, что есть разрушения. Снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания. Есть повреждение техники. Аварийные и оперативные службы выехали на место.

Позже Гладков сообщил еще об одном ЧП в Белгородской области. В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб.
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#обстрел #Белгород

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