26 минут назад
В Белгородской области в результате обстрела пострадала женщина
Снарядом также повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания. Аварийные и оперативные службы уже выехали на место.
"Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Он также уточнил, что есть разрушения. Снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания. Есть повреждение техники. Аварийные и оперативные службы выехали на место.
Позже Гладков сообщил еще об одном ЧП в Белгородской области. В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб.