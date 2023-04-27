сегодня, 14:25
Замминистра финансов не советует россиянам инвестировать в криптовалюту
При этом министр отметил, что в определенных ситуациях, например, при внешнеторговых операциях, криптовалюта может быть полезна.
"Честно сказать, конечно, крипта в целом зло. Люди, которые инвестируют туда свои сбережения, очень сильно рискуют. Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать. Наша позиция общая с Центральным банком", - заявил он на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".
Однако, по его словам, есть отдельные ситуации, при которых можно использовать криптовалюту. Министр подчеркнул, что сейчас готовится экспериментальный правовой режим, который позволит использовать криптовалюту для расчетов во внешней торговле. Кроме того, подготовленный законопроект, предусматривающий этот правовой режим, разрешает майнерам продать свою криптовалюту при условии декларирования дохода. Замглавы Минфина уточнил, что определение этого экспериментального режима будет завершено до конца этого года.
"Мы пойдем путем проведения эксперимента… Если законопроект будет принят, будет образован некий комитет, куда будут входить представители ряда министерств, Банка России и правоохранительных органов, которые будут давать разрешения отдельным операторам использовать эту криптовалюту во внешнеторговых сделках", - рассказал замминистра.
Обсуждение легализации крипторынка в России ведется уже не первый год, однако дискуссия приобрела новый виток после введения антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что Минфин и ЦБ РФ сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. Позднее в Банке России подтвердили дискуссии, подчеркнув, что регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.