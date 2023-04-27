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Росстат подтвердил показатели бурного роста индустриального выпуска в РФ
Промышленное производство в России начинает набирать обороты. В марте 2023 года показатель роста данной отрасли составил 1,2%.
Положительная динамика наблюдается с начала текущего года.
Если говорить о мартовских показателях, то они в годовом выражении впервые показали позитивную динамику на уровне почти в полтора процента. Если исключить сезонность, то по сравнению с февралем прирост составил 1,3%.
В марте 2023 года в годовом выражении промпроизводство впервые показало позитивную динамику на уровне 1,2% (в целом за первый квартал на фоне относительно высокой базы прошлого года показатель снизился на 0,9%)
Аналитики утверждают, что данная тенденция не стала неожиданной. Дело в том, что все показатели в первом квартале этого года говорили о том, что настроения в секторе улучшились.
Наибольший рост продемонстрировали производители металла, компьютеров, оптики и электроники. При этом сюда также входит и оборонная промышленность, которая демонстрирует наивысшие показатели. Однако, если указанные выше параметры исключить из списка, то картина будет вырисовываться совсем не радужная.