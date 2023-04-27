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В Омской области отменили салют на День Победы
Праздничный фейерверк в День Победы в этом году запускать не будут.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене салюта на День Победы.
"Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию 9 Мая... Приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов ещё придёт", - заявил Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест поддержал принятое решение.
Выездное расширенное заседание регионального оргкомитета Победы состоялось на площадке исторического парка "Россия – моя история". К участию в нём были приглашены представители ветеранских объединений, - те, кто является хранителями исторической памяти, участники Афганской и Чеченских войн, бойцы специальной военной операции, - говорится на сайте правительства региона.
Ветеранская общественность в ходе оргкомитета попросила "до Победы" воздержаться от проведения фейерверка. Виталий Хоценко поддержал мнение ветеранов, что нужно дождаться победы над неофашистами в ходе специальной военной операции.
Руководитель Омской области также поручил разработать проект установки в Омске общеобластной Стены Памяти. С таким предложением выступил председатель омского городского совета ветеранов Геннадий Павлов.
В этом году на территории Омской области запланировано к проведению более 20 общероссийских и региональных акций и проектов. Заместитель председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олег Заремба отметил, что особенность празднования Дня Победы 2023 года – в преемственности поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину тогда и сражаются сейчас. Ключевым ориентиром при реализации мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала тема сохранения исторической памяти, возрождения патриотизма.
Глава региона Виталий Хоценко поручил взять на особый контроль приведение в порядок и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших защитников Отечества. При планировании массовых мероприятий, как на открытых пространствах, так и в помещениях поручено уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.
"Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию 9 Мая... Приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов ещё придёт", - заявил Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест поддержал принятое решение.
Выездное расширенное заседание регионального оргкомитета Победы состоялось на площадке исторического парка "Россия – моя история". К участию в нём были приглашены представители ветеранских объединений, - те, кто является хранителями исторической памяти, участники Афганской и Чеченских войн, бойцы специальной военной операции, - говорится на сайте правительства региона.
Ветеранская общественность в ходе оргкомитета попросила "до Победы" воздержаться от проведения фейерверка. Виталий Хоценко поддержал мнение ветеранов, что нужно дождаться победы над неофашистами в ходе специальной военной операции.
Руководитель Омской области также поручил разработать проект установки в Омске общеобластной Стены Памяти. С таким предложением выступил председатель омского городского совета ветеранов Геннадий Павлов.
В этом году на территории Омской области запланировано к проведению более 20 общероссийских и региональных акций и проектов. Заместитель председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олег Заремба отметил, что особенность празднования Дня Победы 2023 года – в преемственности поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину тогда и сражаются сейчас. Ключевым ориентиром при реализации мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала тема сохранения исторической памяти, возрождения патриотизма.
Глава региона Виталий Хоценко поручил взять на особый контроль приведение в порядок и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших защитников Отечества. При планировании массовых мероприятий, как на открытых пространствах, так и в помещениях поручено уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.