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сегодня, 12:43

В Омской области отменили салют на День Победы

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#салют #День Победы

Праздничный фейерверк в День Победы в этом году запускать не будут.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене салюта на День Победы.

"Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию 9 Мая... Приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов ещё придёт", - заявил Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест поддержал принятое решение.

Выездное расширенное заседание регионального оргкомитета Победы состоялось на площадке исторического парка "Россия – моя история". К участию в нём были приглашены представители ветеранских объединений, - те, кто является хранителями исторической памяти, участники Афганской и Чеченских войн, бойцы специальной военной операции, - говорится на сайте правительства региона.

Ветеранская общественность в ходе оргкомитета попросила "до Победы" воздержаться от проведения фейерверка. Виталий Хоценко поддержал мнение ветеранов, что нужно дождаться победы над неофашистами в ходе специальной военной операции.

Руководитель Омской области также поручил разработать проект установки в Омске общеобластной Стены Памяти. С таким предложением выступил председатель омского городского совета ветеранов Геннадий Павлов.

В этом году на территории Омской области запланировано к проведению более 20 общероссийских и региональных акций и проектов. Заместитель председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олег Заремба отметил, что особенность празднования Дня Победы 2023 года – в преемственности поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину тогда и сражаются сейчас. Ключевым ориентиром при реализации мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала тема сохранения исторической памяти, возрождения патриотизма.

Глава региона Виталий Хоценко поручил взять на особый контроль приведение в порядок и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших защитников Отечества. При планировании массовых мероприятий, как на открытых пространствах, так и в помещениях поручено уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.
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#салют #День Победы

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