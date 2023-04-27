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Ельчанину помогли найти пропавшего в Московской области отца

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#пропавшие без вести
Ельчанину помогли найти пропавшего в Московской области отца

Оказалось, пенсионер был госпитализирован в больницу города Жуковский.

Оперативный дежурный ЕДДС-112 Богородского городского округа помог жителю Липецкой области найти пропавшего отца.

Как пишет innoginsk.ru, 26 апреля оперативному дежурному ЕДДС-112 Богородского городского округа поступило заявление от ельчанина, пожилой отец которого, живущий в Ногинске, не выходил на связь.

Специалист службы 112 приступил к поискам пропавшего человека: обзвонил медучреждения, подстанции скорой помощи и выяснил, что пропавший пенсионер был накануне вечером госпитализирован в городскую клиническую больницу города Жуковский.

Поиски заняли всего 10 минут без привлечения полиции и других оперативных служб.

Ельчанин поблагодарил сотрудников Системы-112 Московской области за неравнодушие и оперативность.
369
#пропавшие без вести

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