374-ю годовщину пожарной охраны отпразднуют автопробегом, концертом и соревнованиями

А ещё всех желающих накормят кашей из полевой кухни.



Завершится автопробег выставкой техники в парке Победы. Там же в 11:00 начнутся соревнования по функциональному многоборью пожарных и спасателей и концерт.



В программе соревнований: махи гирей, работа на силовом тренажере, бег, упражнение со штангой, отжимания, приседания, перенос пострадавшего, прокладка и сматывание пожарного рукава, перемещение автомобиля за канат.



Соревнования будут сопровождаться концертом. Также в программе – кулинарная битва «Полевая каша – сила наша», в рамках которой четыре команды региональных МЧС, УФСИН, Липецкого авиацентра и Управления ГПСС Липецкой области приготовят традиционную гречневую кашу и чай. Кашей из полевой кухни обещают накормить всех желающих.



Кроме того, в парке будут работать фотозоны с профессиональным оборудованием пожарных и учебные точки, состоится выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения.

Завтра, 28 апреля в Липецке пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 374-й годовщине пожарной охраны России.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в 10:00 от Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России начнётся автопробег пожарной техники. В колонне автопробега будут как автомобили современных образцов, так и раритетные машины.Спецтранспорт проедет по проспекту Победы и улицам Катукова, Терешковой, Гагарина, Московская и Полиграфическая.