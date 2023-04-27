Общество
сегодня, 12:25
374-ю годовщину пожарной охраны отпразднуют автопробегом, концертом и соревнованиями
1 270
А ещё всех желающих накормят кашей из полевой кухни.
Завтра, 28 апреля в Липецке пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 374-й годовщине пожарной охраны России.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в 10:00 от Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России начнётся автопробег пожарной техники. В колонне автопробега будут как автомобили современных образцов, так и раритетные машины.
Спецтранспорт проедет по проспекту Победы и улицам Катукова, Терешковой, Гагарина, Московская и Полиграфическая.
Завершится автопробег выставкой техники в парке Победы. Там же в 11:00 начнутся соревнования по функциональному многоборью пожарных и спасателей и концерт.
В программе соревнований: махи гирей, работа на силовом тренажере, бег, упражнение со штангой, отжимания, приседания, перенос пострадавшего, прокладка и сматывание пожарного рукава, перемещение автомобиля за канат.
Соревнования будут сопровождаться концертом. Также в программе – кулинарная битва «Полевая каша – сила наша», в рамках которой четыре команды региональных МЧС, УФСИН, Липецкого авиацентра и Управления ГПСС Липецкой области приготовят традиционную гречневую кашу и чай. Кашей из полевой кухни обещают накормить всех желающих.
Кроме того, в парке будут работать фотозоны с профессиональным оборудованием пожарных и учебные точки, состоится выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в 10:00 от Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России начнётся автопробег пожарной техники. В колонне автопробега будут как автомобили современных образцов, так и раритетные машины.
Спецтранспорт проедет по проспекту Победы и улицам Катукова, Терешковой, Гагарина, Московская и Полиграфическая.
Завершится автопробег выставкой техники в парке Победы. Там же в 11:00 начнутся соревнования по функциональному многоборью пожарных и спасателей и концерт.
В программе соревнований: махи гирей, работа на силовом тренажере, бег, упражнение со штангой, отжимания, приседания, перенос пострадавшего, прокладка и сматывание пожарного рукава, перемещение автомобиля за канат.
Соревнования будут сопровождаться концертом. Также в программе – кулинарная битва «Полевая каша – сила наша», в рамках которой четыре команды региональных МЧС, УФСИН, Липецкого авиацентра и Управления ГПСС Липецкой области приготовят традиционную гречневую кашу и чай. Кашей из полевой кухни обещают накормить всех желающих.
Кроме того, в парке будут работать фотозоны с профессиональным оборудованием пожарных и учебные точки, состоится выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения.
1 270
МЧС