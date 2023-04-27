Происшествия

17 минут назад

В колонию пытались перебросить четыре телефона

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#УФСИН
В колонию пытались перебросить четыре телефона

Телефоны и зарядные устройства изъяты.

В исправительной колонии №2 на улице  Ковалева в Липецке была предотвращена попытка переброса осужденным мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса был задержан мужчина, у которого обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним.

Проводится проверка.

За первый квартал этого года сотрудниками службы охраны учреждений УФСИН Липецкой области было предотвращено шесть перебросов запрещенных предметов на охраняемые объекты, в результате чего изъято 22 мобильных телефона и 0,98 грамма наркотиков.
85
#УФСИН

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