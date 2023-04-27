В колонию пытались перебросить четыре телефона

Телефоны и зарядные устройства изъяты.

В исправительной колонии №2 на улице Ковалева в Липецке была предотвращена попытка переброса осужденным мобильных телефонов.



Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса был задержан мужчина, у которого обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним.



Проводится проверка.



За первый квартал этого года сотрудниками службы охраны учреждений УФСИН Липецкой области было предотвращено шесть перебросов запрещенных предметов на охраняемые объекты, в результате чего изъято 22 мобильных телефона и 0,98 грамма наркотиков.

