Происшествия
17 минут назад
В колонию пытались перебросить четыре телефона
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Телефоны и зарядные устройства изъяты.
В исправительной колонии №2 на улице Ковалева в Липецке была предотвращена попытка переброса осужденным мобильных телефонов.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса был задержан мужчина, у которого обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним.
Проводится проверка.
За первый квартал этого года сотрудниками службы охраны учреждений УФСИН Липецкой области было предотвращено шесть перебросов запрещенных предметов на охраняемые объекты, в результате чего изъято 22 мобильных телефона и 0,98 грамма наркотиков.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса был задержан мужчина, у которого обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним.
Проводится проверка.
За первый квартал этого года сотрудниками службы охраны учреждений УФСИН Липецкой области было предотвращено шесть перебросов запрещенных предметов на охраняемые объекты, в результате чего изъято 22 мобильных телефона и 0,98 грамма наркотиков.
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