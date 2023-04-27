Коронавирус

сегодня, 11:23

Коронавирусная статистика: один человек погиб, двоих — госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек погиб, двоих — госпитализировали

За 30-ть дней от вируса в Липецкой области умерли 17 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 31 случай COVID-19, один человек умер, двоих человек госпитализировали, выздоровели 94 человека. Для сравнения: 27 апреля 2022 года были выявлены 92 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 193 случая COVID-19, выздоровели 178 876 человек, умерли 3 983 человека.

За последние сутки в Воронежской области выявили 207 новых случаев COVID-19, в Рязанской области — 60, в Тамбовской области — 32, в Курской области — 27, в Орловской области — 23, в Тульской области — 15. За сутки в Воронежской области от вируса скончались два человека.

В России за сутки выявили 6 503 случая COVID-19, госпитализировали 1 022 человека, выздоровели 7 213 человек, умерли 33 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 833 330 случаев COVID-19, выздоровели 22 229 208 человек, умерли 398 208 человек.
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#коронавирус

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