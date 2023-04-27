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В Липецкой области за сутки горели три дома

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#пожар
В Липецкой области за сутки горели три дома

Всего произошло шесть пожаров.

За минувшие сутки в Липецкой области произошло шесть пожаров, в том числе горели три дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, утром 26 апреля в Ельце на улице Колхозной горел кирпичный дом площадью 36 квадратных метров.

Огнём уничтожены вещи в доме на площади пять квадратных метров, повреждены внутренняя отделка пола и межкомнатных дверей.

27 апреля около полуночи в селе Зенкино Чаплыгинского района на улице Буховские Выселки горел жилой кирпичный дом площадью 60 квадратных метров и надворная деревянная постройка площадью 9 квадратных метров.

Огнём были уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади, полностью выгорела и надворная постройка.

Сегодня около трёх часов ночи в селе Черепянь Лебедянского района по улице Центральной горел кирпичный дом с мансардой. Огнём были уничтожены мансарда, кровля и внутренняя отделка дома по всей площади.

При пожарах никто не пострадал. 
327
#пожар

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