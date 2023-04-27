В Липецкой области за сутки горели три дома

Всего произошло шесть пожаров.

За минувшие сутки в Липецкой области произошло шесть пожаров, в том числе горели три дома.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, утром 26 апреля в Ельце на улице Колхозной горел кирпичный дом площадью 36 квадратных метров.



Огнём уничтожены вещи в доме на площади пять квадратных метров, повреждены внутренняя отделка пола и межкомнатных дверей.



27 апреля около полуночи в селе Зенкино Чаплыгинского района на улице Буховские Выселки горел жилой кирпичный дом площадью 60 квадратных метров и надворная деревянная постройка площадью 9 квадратных метров.



Огнём были уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади, полностью выгорела и надворная постройка.



Сегодня около трёх часов ночи в селе Черепянь Лебедянского района по улице Центральной горел кирпичный дом с мансардой. Огнём были уничтожены мансарда, кровля и внутренняя отделка дома по всей площади.



При пожарах никто не пострадал.

