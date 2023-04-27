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Чистая прибыль российских банков в 2023 году может достичь рекордных 2,4-2,6 трлн рублей
За первый квартал 2023 года российские банки уже заработали 881 млрд рублей чистой прибыли, то есть рентабельность капитала составила 32%.
"НКР ожидает в базовом сценарии, что чистая прибыль банковского сектора в 2023 году может составить 2,4-2,6 трлн рублей и обновить рекорд 2021 года (2,37 трлн рублей). Рентабельность капитала сектора по итогам года вернется к уровню 2020-2021 годов и составит 16-18%", - говорится в материалах исследования.
Как отмечает агентство, за первый квартал 2023 года российские банки уже заработали 881 млрд рублей чистой прибыли, то есть рентабельность капитала составила 32%. Значительный вклад в столь высокие показатели, по мнению НКР, внесли разовые факторы (прежде всего валютная переоценка), хотя и без их учета чистая прибыль составила 500 млрд рублей (рентабельность 18%), - пишет "Ъ".
Аналитики добавляют, что совокупная прибыль 10 крупнейших отечественных банков по итогам 2023 года может приблизиться к рекордной отметке в 2 трлн рублей. "Результаты Сбербанка за первый квартал текущего года позволяют предположить, что его годовая прибыль составит 1,3-1,5 трлн рублей. Не менее 300 млрд рублей может получить второй крупнейший банк страны - ВТБ", - отмечают в агентстве.
Прогноз НКР не учитывает возможное влияние на финансовый результат доходов от переоценки ценных бумаг и операций с иностранной валютой, так как агентство полагает, что влияние таких доходов будет скорее нейтральным либо умеренно положительным. Также прогноз приведен без учета единовременных взносов в бюджет, которые отдельные крупные банки могут осуществить до конца 2023 года. "Минфин России оценивает размер этого взноса по всем отраслям экономики в 300 млрд рублей, поэтому доля банковского сектора не окажет значимого влияния на его финансовый результат", - резюмировали в НКР.