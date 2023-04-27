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В Минобрнауки обещают изменения в правилах приема в вузы в 2024 году
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году.
Министр образования и науки Валерий Фальков заявил в ходе пресс-конференции, что в приемной кампании 2023 года в РФ не будет никаких кардинальных изменений, но они ожидаются в 2024 году, - говорится на официальной странице Минобрнауки в соцсети "ВКонтакте".
"В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения — они последуют уже в приемной кампании 2024 года", - заявил он.
По его словам, новую систему образования начнут тестировать в ряде вузов России уже в этом году.
7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.
Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. По его словам, в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни, - пишет Lenta.ru.
"В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения — они последуют уже в приемной кампании 2024 года", - заявил он.
По его словам, новую систему образования начнут тестировать в ряде вузов России уже в этом году.
7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.
Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. По его словам, в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни, - пишет Lenta.ru.