В России

сегодня, 11:19

В Минобрнауки обещают изменения в правилах приема в вузы в 2024 году

94
#образование #вузы

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году.

Министр образования и науки Валерий Фальков заявил в ходе пресс-конференции, что в приемной кампании 2023 года в РФ не будет никаких кардинальных изменений, но они ожидаются в 2024 году, - говорится на официальной странице Минобрнауки в соцсети "ВКонтакте".

"В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения — они последуют уже в приемной кампании 2024 года", - заявил он.

По его словам, новую систему образования начнут тестировать в ряде вузов России уже в этом году.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. По его словам, в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни, - пишет Lenta.ru.
94
#образование #вузы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
12
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Чистая прибыль российских банков в 2023 году может достичь рекордных 2,4-2,6 трлн рублей
#банки #прибыль
Чистая прибыль российских банков в 2023 году может достичь рекордных 2,4-2,6 трлн рублей

19 минут назад

В России
Выручка российских киносетей снизилась вдвое из-за ухода голливудских фильмов
#киноиндустрия #фильмы
Выручка российских киносетей снизилась вдвое из-за ухода голливудских фильмов

сегодня, 10:40

В России
Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок
#Hyundai Motor #уход из РФ
Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок

сегодня, 09:59

В России
#капремонт
В России выявили свыше ста старых домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта

вчера, 17:45

В России
#сироты
В России появится единая система выдачи квартир сиротам

вчера, 17:43

В России
Сенаторы одобрили закон «О ветеранах» для принимавших участие в боях в ДНР и ЛНР с 2014 года
#ветераны #ополченцы
Сенаторы одобрили закон «О ветеранах» для принимавших участие в боях в ДНР и ЛНР с 2014 года

вчера, 16:29

В России