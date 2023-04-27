Трое липчан попались с наркотиками

У двоих нашли метилэфедрон, у одного — амфетамин.

Трое липчан задержаны сотрудниками ППС за незаконное хранение запрещенных веществ.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, вечером 21 апреля в Советском районе Липецка по подозрению в хранении и употреблении наркотических средств были задержаны 24-летняя липчанка и её 33-летний знакомый.



В сумке девушки и в левом боковом кармане брюк мужчины обнаружили свертки с 0,99 грамма синтетического наркотика с метилэфедроном в составе.



В тот же день был задержан 33-летний уроженец Лев-Толстовского района. У мужчины был изъят полимерный пакетик с амфетамином общей массой 1,03 грамма.



Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



Максимальная санкция по части первой этой статьи — до трех лет лишения свободы, по части второй — до десяти лет.