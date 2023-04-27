Происшествия

сегодня, 09:00

Девушка, мотоциклист и два ребенка: за сутки на дорогах Липецка пострадали четыре человека

624
#авария #ДТП
Девушка, мотоциклист и два ребенка: за сутки на дорогах Липецка пострадали четыре человека

За вчерашний день в Липецкой области произошли 22 дорожные аварии, в четырех есть пострадавшие, - эти аварии случились в Липецке.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 26 апреля в Липецке на улице Космонавтов столкнулись «ГАЗель» с 56-летним мужчиной за рулем, автобус под управлением 26-летнего водителя и автомобиль «Дацун» с 23-летней девушкой за рулем. В аварии получила травмы девушка-водитель, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация липчанке не понадобилась. 

Около двух часов дня на Заводской площади столкнулись автобус под управлением 63-летнего мужчины и мотоцикл с 21-летним парнем за рулем. Мотоциклист доставлен в больницу. 

Вечером на Воронежском шоссе произошло еще одно тройное столкновение: в аварию попали автомобили «Опель» с 31-летним водителем, «Дэу Матиз» под управлением 33-летней женщины и «Фольксваген» с 33-женщиной-водителем. Травмы получили два маленьких пассажира пассажира «Матиза»: 6-летняя девочка и 11-летний мальчик. Детей после оказания медицинской помощи отправили домой. 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области

624
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
12
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

В ЛГТУ снова играют «Зарю»—университет эвакуируют
#эвакуация #ЛГТУ
В ЛГТУ снова играют «Зарю»—университет эвакуируют

28 минут назад

Происшествия
Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд
#теракт
3
Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд

сегодня, 09:38

Происшествия
Трое липчан попались с наркотиками
#наркотики
Трое липчан попались с наркотиками

сегодня, 09:33

Происшествия
Нахлебавшийся воды в бассейне мальчик пришёл на занятия раньше времени
#дети #бассейн
8
Нахлебавшийся воды в бассейне мальчик пришёл на занятия раньше времени

вчера, 17:50

Происшествия
Ни расстрелять, ни дать пожизненное
#убийство
30
Ни расстрелять, ни дать пожизненное

вчера, 16:30

Происшествия
Мать и директора школы наказали за оказавшихся на льдине в глубоком овраге двоих детей
#дети #спасатели
16
Мать и директора школы наказали за оказавшихся на льдине в глубоком овраге двоих детей

вчера, 13:33

Происшествия