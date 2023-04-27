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Девушка, мотоциклист и два ребенка: за сутки на дорогах Липецка пострадали четыре человека
За вчерашний день в Липецкой области произошли 22 дорожные аварии, в четырех есть пострадавшие, - эти аварии случились в Липецке.
Около двух часов дня на Заводской площади столкнулись автобус под управлением 63-летнего мужчины и мотоцикл с 21-летним парнем за рулем. Мотоциклист доставлен в больницу.
Вечером на Воронежском шоссе произошло еще одно тройное столкновение: в аварию попали автомобили «Опель» с 31-летним водителем, «Дэу Матиз» под управлением 33-летней женщины и «Фольксваген» с 33-женщиной-водителем. Травмы получили два маленьких пассажира пассажира «Матиза»: 6-летняя девочка и 11-летний мальчик. Детей после оказания медицинской помощи отправили домой.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области