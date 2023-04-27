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11 минут назад

Выручка российских киносетей снизилась вдвое из-за ухода голливудских фильмов

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#киноиндустрия #фильмы

Выручка российских киносетей за 2022 год снизилась в два раза по сравнению с 2021 годом.

Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам прошлого года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с 2021 годом. Такая динамика видна на примере доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка, - передает РБК.

Уточняется, что объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк", управляющая 65 кинотеатрами, понесла убытки в размере 1,8 млрд рублей. Выручка составила 4,6 млрд рублей — похожую статистику сеть показала в 2020 году, когда кинотеатры были закрыты в связи с пандемией коронавируса.

У киносети "Киномакс" выручка снизилась на 1 млрд рублей. В прошлом году доходы компании составили около 2 млрд рублей. Чистый убыток сети "Каро" составил 1,3 млрд рублей. Сумма доходов — 2,2 млрд рублей.

Убытки российских кинотеатров связаны с отказом зарубежных студий сотрудничать с Россией. Из-за ухода голливудских фильмов, которые не были показаны в стране из-за санкций, доходы киносетей значительно снизились.

Ожидается, что в этом году кинотеатры смогут выйти на более высокие показатели по прибыли.
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#киноиндустрия #фильмы

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