В России
11 минут назад
Выручка российских киносетей снизилась вдвое из-за ухода голливудских фильмов
Выручка российских киносетей за 2022 год снизилась в два раза по сравнению с 2021 годом.
Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам прошлого года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с 2021 годом. Такая динамика видна на примере доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка, - передает РБК.
Уточняется, что объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк", управляющая 65 кинотеатрами, понесла убытки в размере 1,8 млрд рублей. Выручка составила 4,6 млрд рублей — похожую статистику сеть показала в 2020 году, когда кинотеатры были закрыты в связи с пандемией коронавируса.
У киносети "Киномакс" выручка снизилась на 1 млрд рублей. В прошлом году доходы компании составили около 2 млрд рублей. Чистый убыток сети "Каро" составил 1,3 млрд рублей. Сумма доходов — 2,2 млрд рублей.
Убытки российских кинотеатров связаны с отказом зарубежных студий сотрудничать с Россией. Из-за ухода голливудских фильмов, которые не были показаны в стране из-за санкций, доходы киносетей значительно снизились.
Ожидается, что в этом году кинотеатры смогут выйти на более высокие показатели по прибыли.
Уточняется, что объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк", управляющая 65 кинотеатрами, понесла убытки в размере 1,8 млрд рублей. Выручка составила 4,6 млрд рублей — похожую статистику сеть показала в 2020 году, когда кинотеатры были закрыты в связи с пандемией коронавируса.
У киносети "Киномакс" выручка снизилась на 1 млрд рублей. В прошлом году доходы компании составили около 2 млрд рублей. Чистый убыток сети "Каро" составил 1,3 млрд рублей. Сумма доходов — 2,2 млрд рублей.
Убытки российских кинотеатров связаны с отказом зарубежных студий сотрудничать с Россией. Из-за ухода голливудских фильмов, которые не были показаны в стране из-за санкций, доходы киносетей значительно снизились.
Ожидается, что в этом году кинотеатры смогут выйти на более высокие показатели по прибыли.