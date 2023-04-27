В России
52 минуты назад
Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок
Согласно условиям сделки, Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor намерен продать свои заводы в России казахстанской компании и покинуть российский рынок, - передает ТАСС со ссылкой на телеканал MBC.
Уточняется, что компания ожидает решения властей РФ.
Отмечается, что в условия сделки включено положение о том, что Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. При этом в самой компании не подтвердили, что решение о судьбе российского производства было принято. "Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено", - заявили в Hyundai Motor.
Стоимость сделки по продаже двух заводов пока неизвестна, но экономический ущерб из-за масштаба инвестиций неизбежен, - отмечает телеканал.
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте прошлого года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тысяч автомобилей в год.
Уточняется, что компания ожидает решения властей РФ.
Отмечается, что в условия сделки включено положение о том, что Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. При этом в самой компании не подтвердили, что решение о судьбе российского производства было принято. "Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено", - заявили в Hyundai Motor.
Стоимость сделки по продаже двух заводов пока неизвестна, но экономический ущерб из-за масштаба инвестиций неизбежен, - отмечает телеканал.
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте прошлого года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тысяч автомобилей в год.