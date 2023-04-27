Руководитель ФКР Липецкой области провёл личный приём граждан

Свои вопросы руководителю ФКР Липецкой области Роману Сапрыкину в рамках личного приема задали липчане, капремонт в многоквартирных домах которых завершился недавно или запланирован на следующий плановый период.

Так, жители многоэтажки по ул. 9 микрорайон, д. 23 попросили перенести капитальный ремонт крыши на более ранний срок. Решить проблему нужно в кратчайшие сроки, так как во время дождя верхние этажи заливает. По словам жильцов, была проведена экспертиза, по результатам которой выдано техническое заключение о необходимости скорейшего обновления крыши. Роман Сапрыкин заверил собственников, что вопрос переноса капремонта будет рассмотрен в ближайшее время.

У жильцов домов по адресам пр. Победы, д. 92а и ул. Московская, д. 89 возникли вопросы по качеству проведенного капитального ремонта фасадов многоэтажек. По итогам личного приема будут выездные проверки по данным адресам, после которых будут приняты решения о дальнейших действиях.

«Мы стараемся поддерживать тесный контакт с жителями. Номера телефонов подрядной организации, строительного контроля и инженера, закрепленного за конкретным домом, размещены на паспорте объекта. Если нужно моё непосредственное участие в решении вопроса, собственники могут записаться на личный приём», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

Письменное обращение в ФКР можно направить по адресу: г. Липецк, ул. Толстого, д. 1, 4 этаж, каб. 401, по электронной почте info@kapremont48.ru, через аккаунты Фонда в социальных сетях или раздел «Оставить обращение» на главной странице официального сайта ФКР www.kapremont48.ru . Если вопрос требует непосредственного участия руководства Фонда, жители могут записаться на личный прием по телефону 8 (4742) 370-134.