Общество

40 минут назад

Липецкая вечЁрка: засекреченные декларации, первая жертва грибов и несчастный случай в бассейне

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#вечЁрка #декларации #грибы #бассейн
Липецкая вечЁрка: засекреченные декларации, первая жертва грибов и несчастный случай в бассейне

Сегодня, 26 апреля, депутаты по-новому отчитались о своих доходах, в больнице лечится первая жертва грибов этого сезона, и мальчик едва не захлебнулся в бассейне.

О чужих деньгах всегда интересно почитать. Но липчане, как и жители других регионов страны, теперь лишены этого развлечения. Информация о доходах депутатов, в соответствии с измененным законодательством, теперь публикуется в обезличенном виде.

Первыми по новым правилам отчитались депутаты облсовета. Из данных обнародованных Советом можно узнать лишь то, что один из парламентариев сделал в 2022 году крупную покупку, превышающую трехлетний доход его семьи. 

На официальном сайте горсовета отчета о доходах депутатов пока нет,  данные появятся в ближайшее время. Если раньше подобные новости набирали по нескольку тысяч просмотров, а комментаторы соревновались в остроумии, то в этот раз все скромно. 

 — Доходы ведь не уменьшились? — неожиданно заволновался Us.

 — Правильно, нечего народ злить, — считает Липчанин.

Накануне в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 доставили первую жертву грибов. 64-летняя жительница Добровского района собрала и съела строчки. Ее здоровью уже ничего не угрожает, однако врачи оставили пациентку в больнице, чтобы подлечить.

Порой поражает, что бесстрашные жители области употребляют в пищу. Вот как пишет Википедия о том, стоит ли есть строчки:  «Распространено мнение, что строчки можно употреблять в пищу после кулинарной обработки или сушки, но по другим мнениям, яд строчков не разлагается ни при каких условиях, которые могут быть созданы на кухне: ни кипячение, ни вымачивание, ни сушка в этом случае не помогают»

 — Люди! Которые выкладывают фотографии с грибами в соцсетях. Вы хотя бы на следующий день напишите хоть что-нибудь в комментариях, а то ведь я переживаю, — прокомментировал новость Александр.

 — Как-то пришлось ждать автобуса, после сбора грибов. Стою на остановке и слышу голоса людей. Грибы собирают прямо на обочине. Ничего не боятся ребята, и совести нет, если на продажу. — возмутился Незнайка.

 — Незнайка, они их потом на рынке продают, — ответила Баба Нюра.

 — Я тоже уже пять лет ем только шампиньоны. После рассказа соседа-грибника, как поев грибы с взрослым сыном, еле из реанимации выкарабкались, — заметил Гость53.

А в чаплыгинском бассейне «Лазурный» нахлебался воды 13-летний подросток. Сегодня мальчика доставили в детскую областную больницу. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. Они уже выяснили, что ребёнок пришёл на занятия раньше времени и неудачно прыгнул в бассейн до начала тренировки. Под водой его обнаружили другие подростки. 

Наконец-то дожди должны закончиться. Синоптики обещают, что завтра в Липецке существенных осадков не будет, и еще потеплеет — до +22 градусов. Сотрудники МЧС тут же напомнили дачникам о штрафах за нарушение пожарной безопасности.
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#вечЁрка #декларации #грибы #бассейн

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