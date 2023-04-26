Общество

34 минуты назад

Осужденный потребовал от колонии компенсацию морального вреда в три миллиона рублей

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#УФСИН
Осужденный потребовал от колонии компенсацию морального вреда в три миллиона рублей

Получит он две тысячи рублей.

Осужденный обратился в суд с иском к исправительной колонии №4 в Ельце.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске мужчина заявил, что в период его этапирования в другое исправительное учреждение принадлежащие ему деньги поступили в исправительную колонию №4 и были зачислены на расчетный счет временного распоряжения, а после прибытия заявителя были переведены на его лицевой счет.

По мнению осужденного, деньги на счете временного распоряжения находились незаконно. За удержание средств и невозможность распоряжения ими мужчина потребовал компенсацию морального вреда в 3 000 000 рублей.

В результате Елецкий городской суд установил, что ИК-4 УФСИН России по Липецкой области на протяжении более двух лет в нарушение положений «Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний» незаконно удерживала на расчетном счете временного распоряжения денежные средства мужчины. Поэтому два года осужденный не имел возможности владеть, пользоваться и распоряжаться своими деньгами, чем были нарушены его права.

Суд признал доводы осужденного обоснованными и взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний России за счет средств казны России компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей.
344
#УФСИН

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