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Сенаторы одобрили закон «О ветеранах» для принимавших участие в боях в ДНР и ЛНР с 2014 года
Ветеранами боевых действия признаны лица, принимавшие участие в боях с 11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР.
Сенаторы одобрили Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", устанавливающий статус ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в соответствии с решениями органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) начиная с 11 мая 2014 года.
Согласно федеральному закону, к категории ветеранов боевых действий отнесены лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года, - сообщает Совет Федерации.
Уточняется, что это относится и к лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области — с 30 сентября 2022 года.
Согласно федеральному закону, к категории ветеранов боевых действий отнесены лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года, - сообщает Совет Федерации.
Уточняется, что это относится и к лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области — с 30 сентября 2022 года.