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Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
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Совет Федерации одобрил закон, вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену.
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 26 апреля законопроект, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм, - передает ТАСС.
Инициатива была внесена в Госдуму правительством в ноябре прошлого года. Она содержит ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на усиление ответственности за преступления террористической направленности и преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
В частности, по статье "Госизмена" устанавливается пожизненное лишение свободы (сейчас до 20 лет лишения свободы). По статье "Террористический акт" максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы (сейчас от 10 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы). Также закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, срок за пособничество составит 12 лет (сейчас 10 лет).
Также усиливается наказание и за преступления по статье "Организация террористического сообщества и участие в нем". Виновным будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет лишения свободы).
По статье "Диверсия" ужесточено наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно за нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны. За данные преступления будет грозить до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).
Инициатива была внесена в Госдуму правительством в ноябре прошлого года. Она содержит ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на усиление ответственности за преступления террористической направленности и преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
В частности, по статье "Госизмена" устанавливается пожизненное лишение свободы (сейчас до 20 лет лишения свободы). По статье "Террористический акт" максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы (сейчас от 10 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы). Также закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, срок за пособничество составит 12 лет (сейчас 10 лет).
Также усиливается наказание и за преступления по статье "Организация террористического сообщества и участие в нем". Виновным будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет лишения свободы).
По статье "Диверсия" ужесточено наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно за нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны. За данные преступления будет грозить до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).
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