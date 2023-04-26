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35 минут назад

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила об уходе из РФ

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#Wintershall Dea #санкции #уход из РФ

Компания Wintershall Dea вывозит персонал из России и ищет варианты продажи бизнеса в стране.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea изучает доступные варианты выхода из российских активов и вывозит персонал из страны, - рассказал глава Wintershall Dea Марио Мерен на пресс-конференции в Касселе, посвященной финансовым результатам за первым квартал 2023 года.

"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов", — заявил Мерен.

Но при этом процесс выхода из российских активов продолжается и является сложным, так как российские власти якобы "постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры" для выхода, - добавил он.

Мерен пояснил, что сейчас в российском офисе Wintershall Dea работает меньше 50 человек, что почти на 50% меньше, чем было в начале этого года, - передает РБК. При этом к началу текущего года число сотрудников местного офиса и так уже было сокращено. Количество иностранцев в офисе также сократилось почти вдвое, - сказал он.

Сворачивание бизнеса в стране началось с закрытия офиса в Санкт-Петербурге и сокращения персонала. Тем не менее процесс выхода из активов остается сложным, так как российские власти якобы постоянно создают для компании "новые барьеры, препятствия и административные процедуры".

В феврале Wintershall Dea решила списать долю в "Северном потоке" после взрывов. За год компания, вложившая в разработку месторождений газа, потеряла семь миллиардов евро. Мерен также обвинил Россию в "экономической экспроприации совместных предприятий" из-за принятых в стране ограничений.

Руководство Wintershall Dea долгое время критиковали за продолжение работы в РФ. В октябре прошлого года компания говорила об анализе возможности разделения активов и объявила об уходе с рынка только в середине января 2023 года, - пишет Lenta.ru.
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#Wintershall Dea #санкции #уход из РФ

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