Закон об установке приложений из внешних источников может коснуться всех смартфонов

Законопроект Минцифры, который должен обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, будет затрагивать не только эту компанию.





По словам источника, компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников и создавать "дискриминационные условия" для приложений, установленных таким образом — в частности, в области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений.



Также производители, согласно законопроекту, не должны будут ограничивать пользователя в возможности удалять приложения.



Apple и Google, несмотря на остановку деятельности в России, продолжают управлять региональными магазинами приложений (Google — без возможности обновлять и покупать платные приложения). В прошлом году на Android — единственной системе, позволяющей устанавливать альтернативные магазины, появились RuStore (разрабатывает VK под эгидой Минцифры), NashStore (АНО "Цифровые платформы"), RuMarket (выпущен нынешним гендиректором агрегатора такси Bibi в России Анатолием Сморгонским) и AppBazar (МТС).



Под действие законопроекта подпадут и владельцы магазинов приложений с аудиторией от 10 млн человек в месяц, - сообщил источник издания.



Будет запрещено создавать "дискриминационные условия" для приложений, установленных через сторонние приложения. Это касается области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений, - добавил источник. Согласно законопроекту, производители также не смогут ограничивать пользователей в возможности удалять приложения.



Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что соответствующий законопроект "уже готов" и ведомство надеется внести его в Госдуму в весеннюю сессию. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции в размере до 20% от годового оборота компании. Закон станет применимым по большей части с мая, однако до 2024 года не все его пункты будут обязательны. Законопроект Минцифры, вводящий запрет на "дискриминацию" приложений, затронет не только Apple. Производителей всех смартфонов также обяжут снять ограничения на возможность удалять приложения, - пишет "Ъ" со ссылкой на источник.По словам источника, компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников и создавать "дискриминационные условия" для приложений, установленных таким образом — в частности, в области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений.Также производители, согласно законопроекту, не должны будут ограничивать пользователя в возможности удалять приложения.Apple и Google, несмотря на остановку деятельности в России, продолжают управлять региональными магазинами приложений (Google — без возможности обновлять и покупать платные приложения). В прошлом году на Android — единственной системе, позволяющей устанавливать альтернативные магазины, появились RuStore (разрабатывает VK под эгидой Минцифры), NashStore (АНО "Цифровые платформы"), RuMarket (выпущен нынешним гендиректором агрегатора такси Bibi в России Анатолием Сморгонским) и AppBazar (МТС).Под действие законопроекта подпадут и владельцы магазинов приложений с аудиторией от 10 млн человек в месяц, - сообщил источник издания.Будет запрещено создавать "дискриминационные условия" для приложений, установленных через сторонние приложения. Это касается области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений, - добавил источник. Согласно законопроекту, производители также не смогут ограничивать пользователей в возможности удалять приложения.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что соответствующий законопроект "уже готов" и ведомство надеется внести его в Госдуму в весеннюю сессию. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции в размере до 20% от годового оборота компании. Закон станет применимым по большей части с мая, однако до 2024 года не все его пункты будут обязательны.