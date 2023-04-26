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32 минуты назад

В Дубае полиция нашла потерявшуюся в толпе на пляже 6-летнюю россиянку

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#поиск #ребенок #Дубай #туризм

Инцидент произошел во время праздника. Не уследив за дочерью в большой толпе отдыхающих, мать заявила о пропаже ребенка в полицию.

Департамент туристической полиции Дубая нашел в толпе шестилетнюю девочку из России, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, - передает РИА Новости.

Директор департамента туристической полиции сообщил, что они получили звонок о пропаже ребенка на пляже Jumeirah Beach Residence. Девочку сопровождала мать, но они потеряли друг друга в толпе.

"Наши патрульные, дислоцированные на пляже JBR, немедленно сформировали поисковую группу, чтобы найти ребенка. Они связались с матерью, чтобы получить описание одежды девочки и фотографии", - рассказал он. На поиски ушло 30 минут.

"Мы обеспечиваем безопасность туристов и любителей пляжного отдыха, направляем наших сотрудников на пляжи Мамзар, Джебель Али и другие", — отметил он.

Аль Джаллаф подчеркнул, что полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, управлением дорог и транспорта, департаментом экономики и туризма и Dubai Holding.

"Мы активизируем наши усилия во время официальных праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда число отдыхающих на пляжах увеличивается", — подчеркнул представитель полиции.

По итогам первых двух месяцев 2023 года россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай, превзойдя показатель доковидного 2019 года на 76%, - сообщает АТОР.

Согласно последним данным Департамента экономики и туризма Дубая, за первые два месяца 2023 года эмират принял 3,1 миллиона туристов.

По оценке властей эмирата, в текущем году Дубай может обновить рекордный показатель по въездному туризму, который был зафиксирован в 2019 году (16,73 миллиона визитеров).
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#поиск #ребенок #Дубай #туризм

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