В массовом ДТП на улице Космонавтов пострадала женщина-водитель

Столкнулись пассажирский автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.

Утром 26 апреля ан улице Космонавтов в районе остановки «11 микрорайон» столкнулись «ГАЗель», автобус и автомобиль «Датсун».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 57-летний водитель «ГАЗели» нарушил правила перестроения и столкнулся с автобусом и легковушкой.- На данный момент пассажиры автобуса, следовавшего по 325-му маршруту за медицинской помощью не обращались. А вот 34-летней женщине, находившиеся за рулем «Датсуна» помощь врачей понадобилась. Обстоятельства ДТП уточняются, - рассказали в полиции.