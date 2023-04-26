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В массовом ДТП на улице Космонавтов пострадала женщина-водитель

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#ДТП #автобус
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В массовом ДТП на улице Космонавтов пострадала женщина-водитель

Столкнулись пассажирский автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.

Утром 26 апреля ан улице Космонавтов в районе остановки «11 микрорайон» столкнулись «ГАЗель», автобус и автомобиль «Датсун». 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 57-летний водитель «ГАЗели» нарушил правила перестроения и столкнулся с автобусом и легковушкой.

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- На данный момент пассажиры автобуса, следовавшего по 325-му маршруту за медицинской помощью не обращались. А вот 34-летней женщине, находившиеся за рулем «Датсуна» помощь врачей понадобилась. Обстоятельства ДТП уточняются, - рассказали в полиции.
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#ДТП #автобус
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