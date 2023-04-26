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сегодня, 11:20
В Свердловской области пожар охватил 92 дома
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Почти 100 строений сгорели в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Погиб один человек.
Число строений, сгоревших в поселке Сосьва Свердловской области, достигло почти 100, - рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Кроме того, погиб один человек.
"Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - добавили в МЧС.
При этом в правительстве Свердловской области уточнили, что удалось ликвидировать пожары в Первоуральском городском округе площадью 4000 кв.м.; в Ирбите площадью 850 кв.м. и в Горноуральском городском округе площадью 650 кв.м.
Быстро распространиться огню позволила сухая растительность и ветер с порывами до 20 м/с. Источники воды находятся далеко от поселка.
Также были локализованы пожары в Сосьве на площади около 9000 кв.м., где спасателям удалось отстоять порядка 1200 домов. Для подачи воды к месту тушения были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью в 2 километра. Кроме того, локализован пожар в поселке Таежный Махневского муниципального района на площади в 2700 кв.м. Специалистам удалось отстоять 79 домов. Работы по ликвидации пожаров продолжаются, - говорится в Телеграм-канале администрации региона.
Помимо этого, за сутки в регионе было зафиксировано 23 лесных пожара. Из них 14 пожаров общей площадью в 64,05 га ликвидированы; 3 возгорания в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округах общей площадью 24,3 га были локализованы.
С огнем борются 120 человек и 33 единицы техники, включая 2 пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что днем во вторник в Сосьве произошел пожар, охвативший 30 строений. Из лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23), находящегося в поселке, эвакуированы 240 осужденных. Для жителей поселка организован пункт временного размещения.
Сейчас уральцы собирают гуманитарную помощь для жителей населённых пунктов Свердловской области, пострадавших при пожарах.
"Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - добавили в МЧС.
При этом в правительстве Свердловской области уточнили, что удалось ликвидировать пожары в Первоуральском городском округе площадью 4000 кв.м.; в Ирбите площадью 850 кв.м. и в Горноуральском городском округе площадью 650 кв.м.
Быстро распространиться огню позволила сухая растительность и ветер с порывами до 20 м/с. Источники воды находятся далеко от поселка.
Также были локализованы пожары в Сосьве на площади около 9000 кв.м., где спасателям удалось отстоять порядка 1200 домов. Для подачи воды к месту тушения были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью в 2 километра. Кроме того, локализован пожар в поселке Таежный Махневского муниципального района на площади в 2700 кв.м. Специалистам удалось отстоять 79 домов. Работы по ликвидации пожаров продолжаются, - говорится в Телеграм-канале администрации региона.
Помимо этого, за сутки в регионе было зафиксировано 23 лесных пожара. Из них 14 пожаров общей площадью в 64,05 га ликвидированы; 3 возгорания в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округах общей площадью 24,3 га были локализованы.
С огнем борются 120 человек и 33 единицы техники, включая 2 пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что днем во вторник в Сосьве произошел пожар, охвативший 30 строений. Из лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23), находящегося в поселке, эвакуированы 240 осужденных. Для жителей поселка организован пункт временного размещения.
Сейчас уральцы собирают гуманитарную помощь для жителей населённых пунктов Свердловской области, пострадавших при пожарах.
118