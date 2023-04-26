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В Белгородской области беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию

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#беспилотник #Белгород

Взрывное устройство не сдетонировало, в результате инцидента никто не пострадал.

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области, - передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, взрывчатка не сдетонировала, никто не пострадал. После падения устройства на электроподстанцию разрушений не зафиксировано.

Накануне ВСУ дважды атаковали Белгородскую область. Сначала под удар попал поселок Ленинский в Шебекинском городском округе — там из-за обстрела оказалось повреждено остекление зданий, фасады и заборы двух частных домов. Впоследствии Украина атаковала село Черемошное Белгородского района. Никто не пострадал, оказалась повреждена линия электропередачи, - сообщал глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
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#беспилотник #Белгород

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