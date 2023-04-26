Общество

54 минуты назад

Программа «Мой двор» продлена до 2025 года

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#программа «Мой двор»
Программа «Мой двор» продлена до 2025 года

Муниципальная программа «Мой двор», которую изначально администрации области и Липецка хотели реализовать в 2022-2024 годах, продлена на год. Об этом членам комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике сообщила председатель департамента развития территорий мэрии Липецка Ольга Логинова.

Ольга Логинова сообщила, что общий объем финансирования программы из муниципального бюджета составит 648,2 тысячи рублей. С учетом ее софинансирования из регионального бюджета программа «Мой двор» обойдется в 1,1 млрд рублей. При этом 1 % от этой суммы — средства горожан, которые бы хотели увидеть преображение своего двора.

По словам Ольги Логиновой, программа решает три задачи: повышает комфорт горожан, вовлекает их в процесс благоустройства и содержания двора, уменьшает число захламленных мусорок. После завершения программы 37% дворов города должны стать благоустроенными.

Ольга Логинова представила депутатам и списки адресов с разбивкой по годам, но не дала никаких пояснений по этому поводу. А депутаты ничего и не спросили. А вопросы напрашивались. Например, в списке 2023 года — 82 адреса, из которых только на улице Космонавтов — шесть. Неужели все эти дворы увидят благоустройство?

Впрочем, замечание мэрии депутаты все же сделали. В своем решении комиссия указала, что чиновники нарушили порядок документооборота горсовета, когда внесли этот вопрос на рассмотрение. В записке экспертно-аналитического управления горсовета отмечено, что «представленные на рассмотрение изменения в программу уже утверждены постановлением администрации города Липецка от 10.03.2023, что является нарушением Порядка рассмотрения Липецким городским Советом депутатов проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы».
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#программа «Мой двор»

Комментарии (1)

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Вот это номер | ))))))

34 минуты назад
уменьшает число захламленных мусорок. ----- А Шамаева вчера с точностью до наоборот говорила ! Что в компетенции УК , не будет включаться в Мой двор !
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