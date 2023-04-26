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В Липецке усилится ветер

1 527
#ветер
В Липецке усилится ветер
В ближайшие 1-3 часа ожидается  усиление западного ветра с порывами до 15- 17м/с. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.
1 527
#ветер

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