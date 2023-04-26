Происшествия
сегодня, 10:32
Шаурма сгорела вместе с киоском
Днем 25 апреля в селе Конь-Колодезь Хлевенского района на улице Ленина сгорел киоск шаурмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Киоск тушили два отделения пожарной охраны и два добровольца, но внутренняя отделка помещения выгорела полностью.
Всего за минувшие сутки зарегистрировано четыре сообщения о пожарах.
Киоск тушили два отделения пожарной охраны и два добровольца, но внутренняя отделка помещения выгорела полностью.
Всего за минувшие сутки зарегистрировано четыре сообщения о пожарах.
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