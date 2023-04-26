Происшествия

сегодня, 10:32

Шаурма сгорела вместе с киоском

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#МЧС #пожар
Шаурма сгорела вместе с киоском
Днем 25 апреля в селе Конь-Колодезь Хлевенского района на улице Ленина сгорел киоск шаурмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Киоск тушили два отделения пожарной охраны и два добровольца, но внутренняя отделка помещения выгорела полностью.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано четыре сообщения о пожарах.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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Естественный отбор

19 минут назад
Тяжело нынче малому бизнесу. Люди стараются заработать. Из за чего пожар-из за халатности, из за проблем Эл. проводки, чья то месть или конкуренты?
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Саша-Ювелир

30 минут назад
устранение конкурентов.
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