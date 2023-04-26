Шаурма сгорела вместе с киоском

Днем 25 апреля в селе Конь-Колодезь Хлевенского района на улице Ленина сгорел киоск шаурмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Киоск тушили два отделения пожарной охраны и два добровольца, но внутренняя отделка помещения выгорела полностью.Всего за минувшие сутки зарегистрировано четыре сообщения о пожарах.