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Президент РФ подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Соответствующий документ "О временном управлении некоторым имуществом" был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.
Он был принят в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан, - говорится в указе.
В случае таких недружественных действий или возникновения "угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности" и обороноспособности РФ вводится временное управление в отношении имущества и активов (ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских компаний) лиц из недружественных стран в России, - отмечается в документе.
Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество (если президентом по предложению Росимущества в этом качестве не будет определено другое лицо). Временный управляющий будет осуществлять полномочия собственника соответствующих активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом". Также временный управляющий будет заниматься инвентаризацией имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечением его сохранности.
"Финансирование расходов, связанных с временным управлением имуществом, осуществляется за счет доходов от его использования. Временное управление имуществом прекращается по решению президента РФ", - подчеркивается в указе.
Уточняется, что документ вступил в силу со дня опубликования. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление. Он состоит из пяти разделов - "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права". При этом все эти разделы, за исключением третьего ("Ценные бумаги"), пока пусты. В раздел "Ценные бумаги" на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум". Так, во временное управление Росимуществу переданы 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, а также 69,8807% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Russia B. V., и 28,3488% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Holding B. V.
Он был принят в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан, - говорится в указе.
В случае таких недружественных действий или возникновения "угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности" и обороноспособности РФ вводится временное управление в отношении имущества и активов (ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских компаний) лиц из недружественных стран в России, - отмечается в документе.
Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество (если президентом по предложению Росимущества в этом качестве не будет определено другое лицо). Временный управляющий будет осуществлять полномочия собственника соответствующих активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом". Также временный управляющий будет заниматься инвентаризацией имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечением его сохранности.
"Финансирование расходов, связанных с временным управлением имуществом, осуществляется за счет доходов от его использования. Временное управление имуществом прекращается по решению президента РФ", - подчеркивается в указе.
Уточняется, что документ вступил в силу со дня опубликования. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление. Он состоит из пяти разделов - "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права". При этом все эти разделы, за исключением третьего ("Ценные бумаги"), пока пусты. В раздел "Ценные бумаги" на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум". Так, во временное управление Росимуществу переданы 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, а также 69,8807% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Russia B. V., и 28,3488% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Holding B. V.