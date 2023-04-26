Происшествия

сегодня, 08:44

В ЛГТУ опять эвакуация

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#эвакуация #телефонный терроризм
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В ЛГТУ опять эвакуация

Работа университета остановлена во второй раз за неделю.

В Липецком техническом университете объявлена эвакуация. Как сообщается в официальном паблике вуза, занятия приостановлены из-за угрозы минирования.



Здания университета проверяют экстренные службы.

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Напомним, занятия в ЛГТУ приостанавливаются уже второй день подряд. 25 апреля университет эвакуировали из-за сообщения о минировании, присланного на почту вуза. Сообщение оказалось ложным.
2 975
#эвакуация #телефонный терроризм
3

Комментарии (2)

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гостья

20 минут назад
У меня сын учится в металлургическом колледже-всё тоже самое. На прошлой недели 2 раза эвакуировали, и в этот понедельник тоже!
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Ч

57 минут назад
А что такое ... в официальном паблике вуза ?
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