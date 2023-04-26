Происшествия
сегодня, 08:44
В ЛГТУ опять эвакуация
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Работа университета остановлена во второй раз за неделю.
В Липецком техническом университете объявлена эвакуация. Как сообщается в официальном паблике вуза, занятия приостановлены из-за угрозы минирования.
Здания университета проверяют экстренные службы.
Напомним, занятия в ЛГТУ приостанавливаются уже второй день подряд. 25 апреля университет эвакуировали из-за сообщения о минировании, присланного на почту вуза. Сообщение оказалось ложным.
Здания университета проверяют экстренные службы.
Напомним, занятия в ЛГТУ приостанавливаются уже второй день подряд. 25 апреля университет эвакуировали из-за сообщения о минировании, присланного на почту вуза. Сообщение оказалось ложным.
2 975
гостья
Ч