На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений 26 апреля холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 31а по улице Неделина – машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 87, 87а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 101/2, 103/1, 106, по улице Гагарина, №№ 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 14, 14/2, 16, 16а по улице Терешковой. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Гагарина, 87.



Кроме того, возможно пониженное давление в трубопроводах по микрорайонам: 1, 2, 3, 4, 7, 14. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



26 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по Воронежскому шоссе, №№ 1, 3, 21 по улице Медицинской, № 49 по улице Минской, №№ 11, 66, 68а, 70 по улице Рябиновой, №№ 23, 25, 27, 29, 30, 31 по улице Прокатной, №№ 18, 22, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, № 11а в Студенческом городке, № 8 по улице Пожарского, № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской, также обесточат улицы Ударников, Арсеньева, Баумана, Литейную, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».



С 08:00 до 17:00 не будет света в домах № 12 по Воронежскому шоссе, № 5 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1б, 2, 2б по улице Прудной, № 6 по улице Рудничной, №№ 2, 3, 8, 14 в Узорном переулке, а также на улицах Городовикова, Жактовской, Солнечной.



