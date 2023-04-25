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Кафе с гостями загорелось в Кемеровской области

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#пожар
25 апреля городе Прокопьевске Кемеровской области загорелось кафе. Пожар произошел, когда в заведении были посетители. Возгорание обошлось без пострадавших,  сообщает VSE42.Ru.

Площадь пожара составила 340 кв. метров.

В кафе горела крыша мансардного типа. Огнем повреждены обрешетка крыши, стены внутри мансарды. Причина пожара устанавливается.
89
#пожар

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