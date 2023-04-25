Виктория – значит победа: липецкая дзюдоистка выполнила норматив мастера спорта

В Тамбове наша спортсменка выиграла три схватки досрочно.

19-летняя воспитанница ОК СШОР Виктория Бойцова выиграла представительные соревнования по дзюдо в Тамбове, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Александра Малина, и выполнила норматив мастера спорта.

Липчанка соревновалась в весовой категории до 70 кг и все три свои схватки сумела завершить досрочно.

Бороться Виктории пришлось только с представительницами столичного региона: Диана Григорян продержалась против нашей спортсменки всего 1 минуту и 16 секунд, после чего Вика применила бросок, получивший высшую оценку – «иппон» т.е. чистая победа.

Сложнее всего пришлось в полуфинале против Ольги Коржавиной. Соперницы провели на татами больше 3-х минут и обе успели получить по одному замечанию от судей. И всё-таки Бойцова нашла возможность и здесь бросить соперницу на «иппон».

Как ни странно, меньше всего длился финал против Алёны Бурлаченко, которая, также как и наша спортсменка, до этого одержала две победы. Бойцовой понадобились всего 1 минута и 4 секунды, чтобы завершить поединок в свою пользу.

Отметим, что в декабре прошлого года Бойцова стала победительницей всероссийского Мемориала Вячеслава Пушкарёва в Липецке, тоже одержав три победы. Тогда она выступала в весе до 63 кг, теперь перешла на одну категорию выше.

Подготовил новоиспеченного мастера спорта Фархад Худавердиев. Соревнования в Тамбове собрали более 200 взрослых спортсменов из 22 регионов страны.