Общество

7 минут назад

Липецкая вечЁрка: ДТП с самокатчиками, отмена занятий в ЛГТУ и новая структура мэрии

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#вечЁрка #самокатчики #администрация Липецка
Липецкая вечЁрка: ДТП с самокатчиками, отмена занятий в ЛГТУ и новая структура мэрии

Сегодня, 25 апреля, стало известно сразу о двух авариях с участием самокатчиков, в ЛГТУ отменили занятия из-за информации о минировании, и депутаты узнали, что у мэра Евгении Уваркиной все же будет первый заместитель.

Аварий с участием самокатчиков становится в Липецке все больше. Накануне на улице Космонавтов водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сбил 10-летнего мальчика.

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А на площади Победы  15-летний подросток попал под «Хендай». В первом случае мальчик почти не пострадал, а вот во втором юному самокатчику потребовалась госпитализация. 

Это уже четвертое и пятое подобные ДТП с начала сезона. В в прошлом году в Липецке случилось девять серьезных аварий с самокатчиками, один из них погиб. Комментаторы возмущаются, но, похоже, пока ситуация кардинально не изменится.

 — Приравнять самокатчиком к мотоциклам и все дела, — предложил Землянин.

 — Популярность самокатов растет, конечно, и растет количество ДТП. Они уже с начала апреля перешли в разряд — «высокий спрос». В среднем за неделю одним самокатом пользуются три пользователя — это выгодный бизнес. А по предварительным прогнозам, каждый 10-тый липчанин в Липецке прокатится на шеринге этим летом, — доложил 777.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Студентов и преподавателей ЛГТУ распустили по домам. На электронную почту вуза пришло сообщение о минировании. К вечеру правительство региона сообщило, что ничего подозрительного спецслужбы не нашли.

И это сегодня не единственная новость из технического университета. Прокуратура внесла представление в адрес его руководства. Дело в том, что в конце января заведующий кафедрой электрооборудования во время учебного занятия получил удар электрическим током. Врачи диагностировали у преподавателя электроожоги лица, =головы и век. Несчастный случай стал следствием нарушения требований охраны труда. 

 — Чему же он студентов научит, если его самого током бьет? — спросили Очумелые ручки.

 — Зачет не сдал, — предположил ИИ.

 — Ты, малыш, запомнить должен: Будь с розеткой осторожен! С ней никак нельзя играть, Гвоздики в неё совать. Сунешь гвоздик ненароком — И тебя ударит током, Так ударит, что, прости, Могут даже не спасти. Дело кончится бедой — Ток в розетке очень злой! — написал стихи Декан.

 — Здоровья ему! Один из лучших преподавателей! Несчастный случай может случиться с каждым. — заметила Елена.

Сегодня комиссия городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике обсуждала последнюю версию штатного расписания мэрии. Первый зам у мэра Евгении Уваркиной все-таки будет. Судя по всему, станет Анна Шамаева. Ее блок в виде четырех департаментов — образования, физической культуры и спорта, культуры и туризма, развития территорий теперь станет ключевым в мэрии.



Такого не было со времен первого мэра Липецка Александра Коробейникова. Раньше главными в мэрии считали направления, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности муниципалитета.

В новом расписании — пять заместителей главы Липецка. Три из них чистые, два — с приставкой в виде должности председателя департамента градостроительства и архитектуры и председателя департамента ЖКХ.

— Если будет Шамаева, то прекрасно. Воспитанная женщина, хотя и Негробов был классным. Мы довольны, — заметили Липчане.

 — А почему не попробовали еще один вариант управления: сократить этих чиновников в 3-4 раза? Может тогда дело попрет? А то чего-то их много, а спрашивать не с кого, тусуются туда-сюда, туда- сюда. Дурачите народ, господа-товарищи! — уверен Гость53.

 — Искусственный интеллект начинает и проигрывает! — считает Вот это поворот.

А потом выяснилось, что новая структура не надолго.

 — Это — временная структура, необходимая городской администрации на переходный период для внесения изменений в Устав Липецка. Мы исключаем из Устава должность перового заместителя главы города. Нам нужно три месяца на то, чтобы уладить все формальности, после чего в городской администрации будет упразднена должность первого заместителя главы Липецка. Его полномочия будут перераспределены между другими заместителями мэра, — сообщила управляющая делами мэрии Наталья Попова, которая уже послезавтра, после сессии горсовета, станет вице-мэром.

Кстати, сегодня же между депутатами и Анной Шамаевой, которая готовится подняться еще на одну ступеньку карьерной лестницы,  пробежала черная кошка. Депутаты настаивали на исполнении наказов их избирателей, вице-мэр — на решении общегородских проблем. В результате счет 1:1. Все остались при своем мнении.  

А депутатам облсовета сегодня понадобилось около 10-ти минут, чтобы одобрить концессию предполагающую обновление городских очистных сооружений.

Не забудьте завтра зонтик — дожди продолжатся. Зато синоптики обещают потепление — до +20 градусов. Если вы уже начали подготовку к майским праздникам, предлагаем вам посмотреть какой маринад для шашлыка липчане считают лучшим.

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#вечЁрка #самокатчики #администрация Липецка

Комментарии (1)

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