Три гола вдесятером и две победы на двоих

В Липецке как-то тихо и незаметно прошли матчи открытия Юношеской футбольной лиги.

ЮФЛ – это первенство страны среди юношеских команд, там есть свои три лиги (по аналогии с большим футболом), а следом идут зональные турниры (всего 6 зон), в которых отдельно соревнуются игроки до 17 лет и до 16 лет.

Липецк второй год участвует в проекте, в этом сезоне наша спортивная школа выставила две команды в первенствах ЮФЛ-Центр (команды ЦФО) – 2007 г.р. под руководством Виктора Аксёнова и 2008 г.р. тренера Дмитрия Бугакова.

В воскресенье обе команды ОК СШОР «Металлург» провели первые домашние матчи, для чего им не пожалели отдать поле Центрального стадиона.

Соперник (у обеих команд он одинаков) попался под стать тому, чтобы обе наши команды одержали победы: если и было в нём что-то грозное, то только в сказках про Илью Муромца. А вообще Муром – райцентр во Владимирской области с населением в пять раз меньше Липецка, если не их обыгрывать, то кого? Муромские команды накануне дома принимали сверстников из брянского «Динамо», результаты – 1:9 (2007 г.р.) и 1:7 (2008 г.р.).



И у наших команд проблем с гостями предсказуемо не возникло. «Бугаковцы» (2008 г.р.) во втором тайме и вовсе остались вдесятером: Кирилл Комаревцев громко прокомментировал действия арбитра, а тот решил, что благовоспитанному тинейджеру ещё рано знать такие слова – красная карточка.



Добывать победу пришлось в меньшинстве, но Комаревцев своими речами, оказывается, только подстегнул партнёров, как декабристы в своё время «разбудили» Герцена, а тот в свою очередь следующих – по цепочке. Степан Воробьев забил самый трудный первый мяч на 67-й минуте, спустя минуту Матвей Ивашов – второй, а Исмаил Поцхорая на 74-й – третий. Итог – 3:0.

Более старшие товарищи из команды Виктора Аксёнова горели желанием реабилитироваться за 2:7 в первом туре в Подольске (точнее реабилитироваться нужно было за второй тайм, в котором липчане пропустили пять безответных мячей). Игра получилась напряженной, но домашние стены нам помогли. На 27-й минуте Овик Карапетян отпасовал на Никиту Киселёва и тот забил гол, ставший победным – 1:0.

В турнирной таблице после 2-х туров наша старшая команда занимает 11-е место среди 18 команд (1 победа, 1 поражение). А младшая – 5-е (победа и ничья).30 апреля оба коллектива едут в Тулу, а 3 мая будут принимать вновь на «Металлурге» СШОР «Химки».