Грили, велосипеды, бассейны – «Пятёрочка» разыграет призы в честь открытия дачного сезона

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» началась акция «Открываем дачный сезон», во время которой среди покупателей разыграют более 3000 товаров для загородного отдыха. Акция продлится во всех магазинах сети с 25 апреля до 29 мая 2023 г.

Для того чтобы принять участие в акции и выиграть призы, нужно совершить покупку от 450 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте actions.5ka.ru . Гость, выполнивший эти условия, становится участником еженедельного розыгрыша призов, среди которых наборы продуктов для пикника, шампуры, грили, мобильные кондиционеры, музыкальные колонки, подвесные кресла-коконы, бассейны, велосипеды и другое.

Следить за своими успехами и статусом розыгрыша можно в личном кабинете на сайте акции.

Пользователи сервиса экспресс-доставки также смогут испытать удачу: среди онлайн-покупателей еженедельно в рамках акции будет разыгрываться электросамокат. В акции дополнительно предусмотрены призы за покупку товаров на любую сумму от партнеров. В числе еженедельных призов — моющие пылесосы, а также сертификаты в магазины товаров для дома, бытовой техники, спортивной одежды и обуви. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

Помимо этого, «Пятёрочка» даёт друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции можно узнать на сайте actions.5ka.ru .



