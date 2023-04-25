Общество

24 минуты назад

За проданную бутылку самогона пенсионеру придётся заплатить в 75 раз больше

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#алкоголь #торговля #спиртное
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За проданную бутылку самогона пенсионеру придётся заплатить в 75 раз больше

Мужчина продал за 200 рублей полулитровую бутылку спиртного крепостью 38,1 градуса.

Усманский районный суд оштрафовал 63-летнего самогонщика по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 11 января 2023 года мужчина продал за 200 рублей полулитровую бутылку спиртного крепостью 38,1 градуса.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей.
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#алкоголь #торговля #спиртное
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