За проданную бутылку самогона пенсионеру придётся заплатить в 75 раз больше

Мужчина продал за 200 рублей полулитровую бутылку спиртного крепостью 38,1 градуса.

Усманский районный суд оштрафовал 63-летнего самогонщика по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 11 января 2023 года мужчина продал за 200 рублей полулитровую бутылку спиртного крепостью 38,1 градуса.



Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей.