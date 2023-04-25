В мире

сегодня, 16:22

Страны ЕС начали совместные закупки газа

68
#газ #ЕС

Евросоюз с 25 апреля запускает процесс совместных закупок газа.

Страны Европейского союза (ЕС) запустили процесс совместных закупок газа. Новый механизм под названием AggregateEU необходим для подготовки к зиме и экономии средств, - говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что в рамках проекта компании из разных стран будут подавать заявки на закупку газа, впоследствии закупщикам предложат наиболее выгодные варианты от поставщиков. Импортеры смогут покупать трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке, экспортеры газа из России будут исключены из тендеров. Механизм позволит закупщикам выйти не только на крупных ресейлеров, но и на более мелких поставщиков, а также предоставит странам без выхода к морю доступ к региональному или мировому рынку газа, - пишет Lenta.ru.

Разместить заявку на покупку газа компании могут до 2 мая. После этого оператор совместных закупок подсчитает объем и начнет собирать предложения от мировых поставщиков газа. Выбрав наиболее выгодные варианты, стороны начнут переговоры о поставках.

Тендеры будут проводиться раз в два месяца, до конца 2023 года. Механизм должен помочь ЕС достигнуть цели по совместной закупке 15 процентов от запланированных ежегодных объемов хранения газа и позволит своевременно пополнять хранилища перед зимой. Страны-участницы должны заполнить газовые хранилища на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.

О совместных закупках газа объявил в марте 2023 года зампред Еврокомиссии Марош Шефчович. Потенциальными экспортерами для стран Евросоюза называли США, Африку и страны Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что в прошлом году ЕС потратил на закупки сжиженного и трубопроводного газа 208 млрд евро, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Расходы ЕС на СПГ впервые за много лет превысили затраты на трубопроводный газ, составив 109,4 млрд евро и 98,6 млрд евро соответственно.

Основным поставщиком СПГ в Европу стали США. Расходы ЕС на приобретение американского сжиженного газа достигли 48,4 млрд евро, что в семь раз больше, чем в предыдущем году. Еще 47,6 млрд евро Евросоюз потратил на закупки российского газа, в том числе 16,2 млрд евро - на СПГ.
68
#газ #ЕС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
5
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Южная Корея расширит список запрещенных товаров для поставок в РФ и Белоруссию
#экспорт #Южная Корея #запрет
Южная Корея расширит список запрещенных товаров для поставок в РФ и Белоруссию

вчера, 09:59

В мире
В Индии справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова
В Индии справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова

22.04.2023 13:52

В мире
На рынке Стамбула полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат
#алмазы #контрафакт #контрабанда
На рынке Стамбула полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат

21.04.2023 16:30

В мире
Чехия отказалась от поставок газа из России
#газ #Чехия
Чехия отказалась от поставок газа из России

21.04.2023 14:28

В мире
Четверо моряков погибли при пожаре на российском судне у берегов Южной Кореи
#пожар на судне #моряки
Четверо моряков погибли при пожаре на российском судне у берегов Южной Кореи

21.04.2023 13:49

В мире
Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных машин
#эмбарго #машины #Япония
Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных машин

21.04.2023 10:44

В мире