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Страны ЕС начали совместные закупки газа
Евросоюз с 25 апреля запускает процесс совместных закупок газа.
Страны Европейского союза (ЕС) запустили процесс совместных закупок газа. Новый механизм под названием AggregateEU необходим для подготовки к зиме и экономии средств, - говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
Уточняется, что в рамках проекта компании из разных стран будут подавать заявки на закупку газа, впоследствии закупщикам предложат наиболее выгодные варианты от поставщиков. Импортеры смогут покупать трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке, экспортеры газа из России будут исключены из тендеров. Механизм позволит закупщикам выйти не только на крупных ресейлеров, но и на более мелких поставщиков, а также предоставит странам без выхода к морю доступ к региональному или мировому рынку газа, - пишет Lenta.ru.
Разместить заявку на покупку газа компании могут до 2 мая. После этого оператор совместных закупок подсчитает объем и начнет собирать предложения от мировых поставщиков газа. Выбрав наиболее выгодные варианты, стороны начнут переговоры о поставках.
Тендеры будут проводиться раз в два месяца, до конца 2023 года. Механизм должен помочь ЕС достигнуть цели по совместной закупке 15 процентов от запланированных ежегодных объемов хранения газа и позволит своевременно пополнять хранилища перед зимой. Страны-участницы должны заполнить газовые хранилища на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.
О совместных закупках газа объявил в марте 2023 года зампред Еврокомиссии Марош Шефчович. Потенциальными экспортерами для стран Евросоюза называли США, Африку и страны Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что в прошлом году ЕС потратил на закупки сжиженного и трубопроводного газа 208 млрд евро, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Расходы ЕС на СПГ впервые за много лет превысили затраты на трубопроводный газ, составив 109,4 млрд евро и 98,6 млрд евро соответственно.
Основным поставщиком СПГ в Европу стали США. Расходы ЕС на приобретение американского сжиженного газа достигли 48,4 млрд евро, что в семь раз больше, чем в предыдущем году. Еще 47,6 млрд евро Евросоюз потратил на закупки российского газа, в том числе 16,2 млрд евро - на СПГ.
Уточняется, что в рамках проекта компании из разных стран будут подавать заявки на закупку газа, впоследствии закупщикам предложат наиболее выгодные варианты от поставщиков. Импортеры смогут покупать трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке, экспортеры газа из России будут исключены из тендеров. Механизм позволит закупщикам выйти не только на крупных ресейлеров, но и на более мелких поставщиков, а также предоставит странам без выхода к морю доступ к региональному или мировому рынку газа, - пишет Lenta.ru.
Разместить заявку на покупку газа компании могут до 2 мая. После этого оператор совместных закупок подсчитает объем и начнет собирать предложения от мировых поставщиков газа. Выбрав наиболее выгодные варианты, стороны начнут переговоры о поставках.
Тендеры будут проводиться раз в два месяца, до конца 2023 года. Механизм должен помочь ЕС достигнуть цели по совместной закупке 15 процентов от запланированных ежегодных объемов хранения газа и позволит своевременно пополнять хранилища перед зимой. Страны-участницы должны заполнить газовые хранилища на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.
О совместных закупках газа объявил в марте 2023 года зампред Еврокомиссии Марош Шефчович. Потенциальными экспортерами для стран Евросоюза называли США, Африку и страны Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что в прошлом году ЕС потратил на закупки сжиженного и трубопроводного газа 208 млрд евро, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Расходы ЕС на СПГ впервые за много лет превысили затраты на трубопроводный газ, составив 109,4 млрд евро и 98,6 млрд евро соответственно.
Основным поставщиком СПГ в Европу стали США. Расходы ЕС на приобретение американского сжиженного газа достигли 48,4 млрд евро, что в семь раз больше, чем в предыдущем году. Еще 47,6 млрд евро Евросоюз потратил на закупки российского газа, в том числе 16,2 млрд евро - на СПГ.